“TERRA MIA” Il docufilm contro le mafie, il 19 Gennaio 2021, all’Istituto Tecnologico “Nervi-Galilei” con una proiezione speciale via webinar

Il 19 gennaio 2021 alle ore 9 verrà proiettato “Terra Mia – non è un paese per santi” a 90 studenti dell’Istituto Tecnologico “Nervi-Galilei”. Un grande lavoro organizzato dall’Istituto di Altamura in Puglia per portare avanti tematiche contro la criminalità organizzata anche in un periodo così difficile per le scuole a causa della pandemia Covid19

“Terra Mia” è un docufilm contro le mafie su una terra lontana dallo Stato e dalla democrazia, una terra dove solo grazie al coraggio e al sacrificio di forze dell’ordine, di sacerdoti, di giornalisti, di testimoni di giustizia, di insegnanti, di magistrati e di semplici cittadini si riesce ancora a immaginare un futuro migliore pieno di speranza e legalità.

Il film è stato inserito all’interno di un progetto di educazione civica per la legalità, coordinato dalla Professoressa Giuditta Lagonigro e dal Professor Giuseppe Verni, Dirigente I.T.T. “Nervi-Galilei”.

Al termine della pellicola, prodotta da Index Production e Proger Spa, ci sarà un dibattito /webinar organizzato dall’Istituto a cui parteciperanno il regista di “Terra Mia”, Ambrogio Crespi, Benedetto Zoccola testimone di giustizia e protagonista del film, Cosimo Sframeli Tenente dei Carabinieri e protagonista del film, e Michele Cannito Direttore de “La Nuova Murgia”.

SITO FILM: https://www.docufilmterramia.it/

TRAILER FILM: https://youtu.be/mq2Fu8CADnY

Cosimo Sframeli