TERME DI ANTONIMINA-LOCRI Da oggi si può sfruttare il bonus

di Gianluca Albanese

ANTONIMINA – Acque Sante per tutti. Da oggi, allo stabilimento termale di Antonimina-Locri sarà possibile fruire del “bonus terme” previsto dal Decreto Legge n. 104 del 14 agosto 2020, convertito in legge n. 126 del 13 ottobre 2020, che prevede, appunto di poter sfruttare un credito fino a un massimo di 200 euro a testa senza alcuna limitazione, se non quella dettata da prescrizioni mediche che sconsigliano il ricorso alle cure termali.

Dunque, fanno sapere dal CdA dell’ente termale, di concerto coi sindaci di Antonimina, Luciano Pelle, e Locri, Giovanni Calabrese, che non ci sono nemmeno limitazioni dovute al reddito denunciato con la dichiarazione Isee e che per il 2022 si starebbe lavorando per raddoppiare le somme destinate al bonus terme.

Attualmente, lo stabilimento di Bagni di Antonimina è l’unico accreditato per il bonus terme in tutto il territorio metropolitano di Reggio Calabria. Una misura, quella prevista dal cosiddetto “Decreto Agosto” che darà nuovo impulso alla fruibilità delle Acque Sante Locresi, le cui proprietà curative e benefiche sono note fin dai tempi antichi, e che ha procrastinato la chiusura della stagione termale, inizialmente prevista per il 30 novembre, fino a fine anno, non escludendo ulteriori proroghe in caso di flussi di prenotazioni particolarmente importanti.

Per prenotarsi è possibile farlo nella piattaforma web di Invitalia o contattare il numero 0964/312040 per ricevere tutte le informazioni del caso.