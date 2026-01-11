Dopo un temporale intenso, il telefono di molti installatori elettrici inizia a squillare senza sosta. Le richieste sono quasi sempre le stesse: “Non riesco più a riattaccare la corrente” oppure “La luce è tornata, ma forno e wallbox non funzionano più”.

Capire cosa accade a un impianto elettrico durante un evento atmosferico violento è il primo passo per evitare guasti costosi e, soprattutto, per proteggere dispositivi sempre più delicati e tecnologici.

Perché il salvavita scatta durante un temporale

Quando durante un tuono salta la corrente, il primo indiziato è quasi sempre il differenziale, comunemente chiamato “salvavita”. Nella maggior parte dei casi, però, non si tratta di un guasto, ma di un comportamento corretto del dispositivo.

I temporali generano forti disturbi elettromagnetici e impulsi transitori sulla rete elettrica. Il salvavita interpreta questi segnali come possibili dispersioni di corrente verso terra e, per motivi di sicurezza, interrompe l’alimentazione. In altre parole, fa esattamente ciò per cui è stato progettato: proteggere le persone.

Gli scatti intempestivi: quando la protezione diventa un disagio

Il problema nasce quando il salvavita scatta troppo facilmente, anche in assenza di un reale pericolo. Questo fenomeno, noto come “scatto intempestivo”, è tipico degli impianti più datati o dotati di differenziali non adatti alle moderne apparecchiature elettroniche.

Il risultato può essere fastidioso e potenzialmente dannoso: frigoriferi spenti per ore, caldaie bloccate, sistemi di ricarica dell’auto elettrica inutilizzabili mentre si è fuori casa.

Oggi esistono differenziali di nuova generazione, definiti ad “alta immunità” o di Classe F, progettati per resistere ai disturbi transitori causati da temporali e dispositivi elettronici moderni, intervenendo solo quando esiste un reale rischio per la sicurezza.

Il pericolo meno visibile: le sovratensioni

Restare al buio è spesso il problema minore. Il vero rischio di un temporale è rappresentato dalle sovratensioni.

Un fulmine che cade anche a centinaia di metri di distanza può generare un picco di tensione che viaggia lungo la rete elettrica e arriva direttamente all’interno dell’abitazione. Questi picchi durano pochi millisecondi, ma sono sufficienti a danneggiare in modo irreversibile le schede elettroniche.

Elettrodomestici come lavatrici, forni, televisori smart, caldaie a condensazione e soprattutto le wallbox per la ricarica delle auto elettriche sono particolarmente sensibili a questi fenomeni. Spesso il danno non è immediatamente visibile: l’apparecchio smette semplicemente di funzionare, rendendo necessaria la sostituzione della scheda o dell’intero dispositivo.

Gli SPD: i “parafullmini” del quadro elettrico

La soluzione più efficace contro le sovratensioni è l’installazione degli SPD, gli scaricatori di sovratensione. Si tratta di dispositivi montati direttamente nel quadro elettrico che dimostrano tutta la loro importanza proprio durante i temporali.

Il loro compito è intercettare i picchi di tensione e scaricarli verso terra in una frazione di secondo, prima che raggiungano gli apparecchi collegati all’impianto. Dal 2016, la normativa tecnica CEI 64-8 raccomanda l’uso degli SPD negli impianti domestici, soprattutto in presenza di apparecchiature elettroniche sensibili e sistemi di ricarica per veicoli elettrici.

È importante sapere che uno scaricatore che ha subito un evento importante può aver esaurito la propria capacità di protezione e va verificato o sostituito.

Perché il fai-da-te dopo un temporale è rischioso

Dopo un blackout, la tentazione di riarmare ripetutamente il quadro elettrico è comprensibile, ma può essere pericolosa. Se il salvavita continua a scattare, spesso è presente un guasto reale: infiltrazioni di umidità in prese esterne, cavi danneggiati o dispositivi di protezione compromessi.

Forzare il ripristino dell’impianto può provocare archi elettrici o surriscaldamenti, aumentando il rischio di incendio. In questi casi è fondamentale affidarsi a un tecnico qualificato, soprattutto se l’impianto continua a scattare o alcuni dispositivi non ripartono. Un servizio di pronto intervento elettrico specializzato consente di individuare rapidamente il problema e ripristinare la sicurezza dell’impianto senza rischi inutili.

Prevenzione e manutenzione: la vera difesa contro i temporali

La crescente presenza di elettronica nelle abitazioni rende la prevenzione sempre più importante. Un controllo professionale dell’impianto, l’aggiornamento dei dispositivi di protezione e l’installazione di scaricatori di sovratensione rappresentano interventi mirati che aiutano a proteggere investimenti significativi, come elettrodomestici di ultima generazione e sistemi di ricarica per auto elettriche.

Intervenire prima di un evento critico significa ridurre drasticamente il rischio di guasti improvvisi e costosi, garantendo continuità di servizio e maggiore sicurezza.

Verso impianti elettrici più resilienti

I temporali intensi non sono più eventi rari e la resilienza degli impianti domestici è diventata una necessità concreta. Comprendere il funzionamento del salvavita, riconoscere il pericolo delle sovratensioni e affidarsi a soluzioni tecniche adeguate permette di trasformare un evento atmosferico violento da rischio imprevedibile a situazione gestibile.

Un impianto elettrico moderno non è solo conforme alle normative, ma è progettato per proteggere le persone e le tecnologie che fanno parte della vita quotidiana.