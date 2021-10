TEATRO Intervista al maestro Domenico Pantano

di Simona Masciaga

SIDERNO – Dopo la conclusione della stagione teatrale estiva, il Maestro Domenico Pantano, attore regista, si concede ai microfoni di Lente Locale, soffermandosi con particolare attenzione sullo spettacolo tenutosi a Siderno Superiore e sui progetti futuri.

Dopo Segesta e Catona Shakespeare è approdata nel piccolo borgo di Siderno Superiore…

“E’ con estremo piacere che ritorno in questo borgo meraviglioso a cui mi sento incredibilmente legato affettivamente, oltre che per la bellezza del luogo, per avere negli anni passati più volte rappresentato, in collaborazione con l’Amministrazione comunale di Siderno, alcuni spettacoli prodotti dal nostro C.T.M. Centro Teatrale Meridionale, che mi sento orgoglioso di aver creato nel 1985 insieme a tanti altri colleghi attori e diretto fino ai nostri giorni. Ma è doveroso ringraziare la Città Metropolitana di Reggio Calabria che ha sostenuto economicamente la rappresentazione, Maria Stefania Caracciolo, Vice Prefetto di Reggio Calabria e all’epoca Commissario del Comune di Siderno per aver richiesto ufficialmente lo spettacolo, cogliendone l’importanza, nonché la pro loco di Siderno, nella persona della presidente Antonella Scabellone che con grande attenzione ha curato le fasi organizzative; inoltre un grazie a tutti gli spettatori che hanno partecipato, che con la loro presenza (per due ore e venti minuti) con la loro attenzione, in un religioso silenzio e applausi, hanno decretato il risultato qualitativo e l’apprezzamento che rimarrà indelebile per il futuro nei loro cuori e nei nostri.

Ci sentiamo onorati come compagnia teatrale con sede in Calabria di aver prodotto un lavoro così imponente per partecipazione di artisti e debuttato in prima nazionale al Teatro Antico di Segesta, sicuramente tra i migliori luoghi magici teatrali d’importanza mondiale. Un’attenzione particolare che ci viene rivolta dal “Festival Dionisiache, espressione teatrale del Parco Archeologico di Segesta e dalla Direttrice Rossella Giglio, nonché dal Direttore artistico Nicasio Anzelmo, persone che hanno creduto in questo progetto e stimolato a realizzarlo dopo alcuni rinvii.

Frutto sicuramente di anni di collaborazione, di presenza e credibilità dei nostri spettacoli al Teatro Antico di Segesta nei Festival precedenti che si registrano fin dall’anno 2006 (prima col Comune di Calatafimi Segesta e successivamente col Parco Archeologico) e che sicuramente hanno tracciato una percorso credibile e di apprezzamento del nostro sistema produttivo in campo nazionale. È facile capire lo sforzo economico produttivo e organizzativo necessario per realizzare un’opera con tanti elementi lavorativi professionali!

Ma ci sentiamo gratificati e onorati, inoltre, per i risultati raggiunti nel “Festival Dionisiache 2021, totalizzando all’interno del Festival il massimo dei risultati di tutte le compagnie partecipanti dal 29 luglio al 29 agosto:

-n. 6 repliche dello spettacolo dal 19 al 26 agosto;

-massimo degli incassi del Festival;

-consensi unanimi del pubblico sulla qualità dello spettacolo con presenze di spettatori di varia estrazione e provenienz nazionale e stranieri.

Ma ci sentiamo gratificati, anche, per aver portato e continueremo a portare una immagine positiva produttiva nel campo artistico della nostra Calabria.

Un grazie reciproco va rivolto anche a Catona Teatro, nella persona del Direttore Lillo Chilà, mio carissimo amico fin dalla nascita del Festival, che ha colto il valore qualitativo progettuale e mi ha chiesto di voler ospitare lo spettacolo.

Anche a Catona notevoli apprezzamenti e ringraziamenti per aver portato un lavoro teatrale di alto livello qualitativo, tanti si sono espressi qualificandolo il migliore spettacolo di prosa.

Ma notevoli ringraziamenti e attenzioni ci provengono dal mondo teatrale e lavorativo nazionale che evidenziano lo spettacolo “ROMEO E GIULIETTA” un dei maggiori allestimenti teatrali italiani per partecipazione di lavoratori dello spettacolo, quindi per la creazione di occasione di lavoro, in un periodo così difficile legato alla pandemia del “Covid 19” che ha messo a duro rischio il settore lavorativo. Sia durante le prove, nonché durante le rappresentazioni ci siamo tutti sottoposti ogni 48 ore ai “tamponi” per la sicurezza dei componenti la compagnia, nonché del pubblico”.

Maestro Pantano, un cast d’eccezione per Romeo e Giulietta e un adattamento che rispetta la tradizione ma introduce innovazioni di ottimo gusto…

“Indubbiamente il risultato qualitativo è legato ad una serie di componenti che non possono prescindere principalmente dall’aver utilizzato un cast eccezionale di attori, diciamo che in modo particolare, essendo un lavoro corale, la bravura di tutti gli attori è determinante. Una formazione veramente eccezionale e affiatata, giovani e meno giovani, provenienti dalle varie scuole di recitazione con una formazione accademica ed esperienza pratica di palcoscenico, lavoratori che hanno dedicato la propria vita al settore professionale teatrale, molti che avevano partecipato nelle nostre produzioni precedenti e altri, inseriti in seguito a selezioni nei provini effettuarti a Roma, a cui si sono sottoposti circa 400 partecipanti da tutta Italia.

Il tutto, logicamente, guidato dalla mano sapiente del regista Nicasio Anzelmo, dalla coreografa barbara Cacciato e dal maestro d’armi Alessandro Marmorini, Tutti elementi artistici che da molti anni collaborano con la famiglia del C.T.M. Centro Teatrale Meridionale e con cui siamo tutti molto legati e affiatati. E’ chiaro che questa messa in scena, a parte la recitazione tradizionale è indirizzata a un sistema innovativo molto azzeccato, innovazioni che come abbiamo verificato diventano ottime soluzioni non perdendo i significati e l’attenzione dello spettatore, anzi…. Non ultimo eliminando, quasi completamente, l’impianto scenografico che sicuramente sarebbe stato di ostacolo per muovere lo spettacolo…o l’introduzione dei bastoni al posto delle spade, i balli, le musiche…forse in qualche modo una messa in scena svecchiata e ringiovanita, più vicina al pubblico contemporaneo…Una messa in scena basata molto sulla bravura dell’attore e del sincronismo di tutte le azioni sceniche”.

Un’ opera rappresentata nella sua interezza con cambi repentini, cambi di quadri e scene fatti dagli stessi attori che per oltre due ore hanno affascinato il pubblico, 5 atti riassunti abilmente. Metateatro e grande tenuta scenica.

“Precisamente, 2 ore e 20 minuti senza intervallo, sicuramente assai di più di 90 minuti (in genere la durata degli spettacoli teatrali) ma senza un momento di calo o stanchezza, tutto frizzante senza lasciare un momento di disattenzione nello spettatore, pur non essendo un lavoro comico, ma con tutti i risvolti di tragedia. Con tutto l’originale sarebbe durata 5 ore…

Ma la riduzione dell’opera letteraria sicuramente è stata molto efficace rispettando l’inserimento di tutti i personaggi, nonché i contenuti e significati e i cambi veloci di scena in scena”.

L’amore adolescenziale è il vero amore, più bello, più sincero, l’amore della scoperta di amare, delle pulsioni dolci…Simone Coppo ed Eleonora De Luca hanno saputo interpretare perfettamente ed in armonia i ruoli, fino a commuovere il pubblico.

“Sicuramente. Due figure giuste nei ruoli che con la loro bravura e gioventù sono riusciti a trasmettere al pubblico la genuinità, freschezza e sincerità dei due personaggi che nell’immaginario collettivo rappresentano l’amore puro. Certamente una grande occasione artistica per due giovani attori”.

Ottima la scelta delle musiche, da una samba a una canzone in lingua tedesca per trasmettere ancora più pathos.

“Dobbiamo non dimenticare che il “TEATRO è l’insieme delle arti per eccellenza, dove alla recitazione di base indispensabile, si fondono un insieme di arti e che l’abilità di assemblarli porta ad un risultato qualitativo complessivo”.

Si riparte quindi dopo la pandemia, quali programmi per la prossima stagione teatrale?

Per quanto riguarda le nostre produzioni, lo spettacolo “ROMEO E GIULIETTA” verrà ripreso e programmato dal mese di febbraio al 31 marzo 2022 con una tournèe nazionale in fase di definizione, alcune date base sono state fissate, tra cui, saremo ospiti nel programma del meraviglioso teatro “Luigi Pirandello di Agrigento in data 11 e 12 marzo 2022. Nell’anno 2022, tra l’altro, metteremo in scena lo spettacolo “IL COLORE DELLA FORMA” di Marco Schiavon, opera vincitrice del primo premio nell’anno 2019 “CENDIC” (Centro Nazionale di Drammaturgia Italiana Contemporanea), pur essendo coscienti delle varie difficoltà legati alla pandemia e con le limitazioni consequenziali, dobbiamo essere ottimisti per, comunque, riuscire a svolgere l’attività lavorativa e avere un futuro. E’ molto importante per recuperare un investimento economico e artistico affrontato, nonché a garantire occasioni di lavoro a quanti credono nel settore per tenere alto l’interesse nello spettatore e non privarlo dalla gioia di assistere ad un spettacolo pieno di emozioni che merita ogni attenzione. Anche questo lavoro teatrale sarà di respiro nazionale con una formazione in fase di definizione. Ma il nostro cuore batte, in particolare, nella Locride, per cui, ci metteremo tutto l’impegno per dare vita e continuità alla “XXX Stagione Teatrale della Locride 2021/2022”; territorio a cui siamo particolarmente legati e che da trent’anni garantiamo al nostro affezionato pubblico un programma variegato di prosa degno di ogni attenzione”.