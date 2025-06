R. & P.

SAN LUCA – Stamane, 4 Giugno si è tenuto presso la sede Comunale una riunione del tavolo tecnico permanente per l’infanzia e l’adolescenza, istituito con Deliberazione della Giunta Comunale del febbraio 2021, su sollecitazione del Garante per l’Infanzia e l’Adolescenza della Città Metropolitana di Reggio Calabria.

Scopo del tavolo è approfondire il fenomeno del disagio giovanile e sviluppare, attraverso un condiviso approccio integrato, una rete di possibili interventi ed azioni finalizzata ad agevolare il contrasto a situazioni di povertà educativa e di emarginazione sociale, promuovendo il benessere psicofisico e la crescita armonica dei minori.

Presenti all’incontro il Garante per l’Adolescenza e l’Infanzia della città Metropolitana, la Presidente dell’associazione Bene Sociale per “LIBERI DI SCEGLIERE”, Rappresentanti Di Associazioni Sportive (C.S.I., Comitato Paraolimpico, C.S.A.In., Federazione Pallavolo), della Società Sport e Salute, di Libera, di Unirimi, di Save The Children, Civitas Solis, della Caritas Diocesana, della Parrocchia Santa Maria della Pietà, della Chiesa Evangelica e della Congregazione Salesiana del Sacro Cuore. Presente anche il Comandante della Locale Stazione dei Carabinieri.

Dagli gli interventi che si sono susseguiti è emersa la condivisa consapevolezza della necessità di strutturare, con il contributo diversificato dei partecipanti al tavolo, progettualità recanti iniziative che possano contribuire ad alimentare nei ragazzi interesse e curiosità per la pratica sportiva e più in generale per percorsi culturali che ne valorizzino capacità e talento.

Attraverso i lavori del tavolo, si potrà agevolare, la diffusione dei valori della legalità, della solidarietà e della partecipazione democratica, soprattutto nei giovani, potenziali amministratori della cosa pubblica, meglio fertilizzando la cittadinanza attiva, ed anche valorizzando i punti di forza del territorio, la storia, il paesaggio e l’ambiente, aumentando, così, la difesa immunitaria del corpo sociale, con positivi riflessi sulla qualità della vita.

L’incontro si è concluso con l’intesa di tutte le componenti di raccogliere nell’ambito di una progettualità complessiva iniziative e proposte, secondo una programmazione di eventi da realizzare nel solco delle finalità del tavolo.