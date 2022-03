TAVOLO DI MONITORAGGIO Gentile plaude alla Ministra Carfagna

R. & P.

“Il tavolo di monitoraggio avviato dalla ministra per il Sud e la coesione territoriale, Mara Carfagna, è davvero una importante iniziativa che risponde ad una necessità concreta, ovvero verificare che i sostegni messi in campo per gli enti locali non rimangano delle cifre impresse sulla carta ma che siano effettivamente impiegate, individuando e correggendo le criticità che man mano si presentano. Ancora una volta la ministra Carfagna ha dimostrato di conoscere a fondo le difficoltà per alcuni versi drammatiche in cui versano alcuni territori del Sud”.

Lo ha detto Andrea Gentile, deputato di Forza Italia, intervenendo nell’Aula di Montecitorio, durante il question time.

“Per riuscire ad utilizzare i fondi è necessario che gli amministratori locali non vengano lasciati soli, come spesso accade. Proprio per questo apprezziamo le iniziative che la ministra Carfagna sta mettendo in campo e Forza Italia, come forza di governo autorevolmente rappresentata, appoggerà con interesse queste e altre misure che andranno a vantaggio degli enti locali per lo sviluppo di professionalità tecniche necessario allo sviluppo e alla corretta gestione delle risorse previste. Esprimiamo soddisfazione anche per la disponibilità della ministra per il Sud, così come dell’intero governo, a intensificare i rapporti con gli enti locali per l’attuazione del Pnrr. Forza Italia farà come sempre la sua parte, partecipando all’attuazione di tali scelte politiche in questo delicato contesto per il nostro paese, consapevoli come siamo che un pieno utilizzo delle risorse messe a disposizione è indispensabile al Sud nell’ottica di correggere storici divari e che se cresce il Sud cresce l’Italia”, ha concluso.

DI SEGUITO I COMUNICATI DI ADESIONE ALL’INIZIATIVA:

La sezione di Locri dell’Associazione Italiana Arbitri comunica attraverso il presidente Anselmo Scaramuzzino, che sarà presente con una propria delegazione alla manifestazione denominata “Un’unica voce” che si terrà a Roccella Jonica Venerdì 4 marzo. Una manifestazione voluta dai giovani della Locride pronti a sostenere la pace in Ucraina. Data la finalità, nonché la costante presenza sul territorio, vicina soprattutto ai giovani della Locride, la sezione di Locri non poteva mancare!