di Patrizia Massara Di Nallo (Foto web Calabria Straordinaria)

TAURIANOVA – Il 19, 20 e 21 giugnoTaurianova tornerà a trasformarsi in un immenso laboratorio di bellezza, arte e identità con l’VIII EDIZIONE DELL’INFIORATA di TAURIANOVA.

Il tema dell’edizione 2026 “Petalo dopo petalo, Taurianova celebra la bellezza e l’eccellenza del Made in Italy” nasce da una brillante intuizione della socia Katia Cardona, che insieme alla Professoressa Valentina Mammana Direttrice Artistica, presidente dell’Associazione CulturArte di Noto e Vice presidente del Comitato Internazionale di Arte Effimera, ha trasformato un’idea in un progetto che parla al cuore degli italiani, dentro e fuori i confini nazionali traducendosi in opere floreali capaci di raccontare simboli, volti e capolavori del genio italiano, da Leonardo fino alle innovazioni contemporanee.

Così le strade di Taurianova daranno vita a un percorso emozionante che attraverserà secoli di eccellenza italiana.

L’Infiorata sarà organizzata dalla Pro Loco di Taurianova, guidata dal Presidente Pier Luigi Melara con il contributo del Responsabile dell’evento Nello Stranges, della Responsabile organizzativa Cinzia Cucinotta e del tesoriere Mimmo Albanese. Non mancherà la collaborazione degli Amministratori locali, dal Sindaco Roy Biasi in testa, all’Assessore alla Cultura Maria Fedele, all’Assessore allo spettacolo Massimo Grimaldi. Una squadra che anno dopo anno ha saputo far crescere la manifestazione fino a renderla un punto di riferimento nel circuito delle grandi infiorate italiane.

Si attendono le migliori associazioni di infioratori che si dovranno confrontare con il nuovo tema scelto per il 2026 rifacendosi alla straordinaria bellezza artistica , e non solo, che ha reso l’Italia quella culla di civiltà a cui i Paesi per secoli hanno attinto. Gli organizzatori hanno affermato:“Per tre giorni Taurianova non sarà soltanto una città che ospita un evento, ma il palcoscenico di un messaggio universale: la bellezza, quando nasce dalla passione e dalla condivisione, è capace di parlare al cuore di chiunque e lasciare un segno nel tempo. E anche quando i petali svaniranno, resterà viva l’emozione di aver celebrato insieme il vero spirito del Made in Italy”.