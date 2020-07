TARI 2018 Il circolo del Pd di Siderno scrive alla Commissione Straordinaria

DI SEGUITO LA LETTERA INDIRIZZATA DAL CIRCOLO DEL PD ALLA COMMISSIONE STRAORDINARIA AL VERTICE DEL COMUNE DI SIDERNO:

Alla Commissione Straordinaria

Del Comune di Siderno

Sono in tanti, da giorni, i cittadini che – ci riferiscono – si vedono recapitare dall’ufficio tributi del Comune di Siderno, degli avvisi/solleciti di pagamento relativi alla riscossione della TARI per l’anno 2018 che, tuttavia, nella maggior parte dei casi, riguardano canoni già versati dai contribuenti ed incassati dall’ente.

Ciò sta determinando gravi disagi agli utenti che si vedono costretti a recarsi presso l’ufficio preposto al fine di evitare la ripetizione di un pagamento peraltro lievitato per l’applicazione di interessi e sanzioni. Incombente questo che non va esente da ulteriori lungaggini e file indecorose sotto il sole cocente di questi giorni a causa delle nuove determinazioni anti Covid che impongono ai cittadini di attendere “pazientemente” per ore il loro turno fuori dalla casa comunale.

Non va sottaciuta, inoltre, la circostanza che questi incresciosi errori contribuiscono ad alimentare la rabbia e l’esasperazione di tutti dal momento che al pagamento della tassa non corrisponde, purtroppo, un servizio efficiente che sollevi il cittadino in termini di decoro e di salubrità.

Prendiamo atto che, proprio sabato scorso, si sono svolte le celebrazioni per il riconoscimento della bandiera blu a Siderno. Siamo onorati e colmi di orgoglio per questo riconoscimento che, senz’altro rappresenta un traguardo per l’opera instancabile dell’associazionismo in sinergia con le istituzioni ma, sarebbe altresì opportuno rendere la cittadina, anche attraverso i benefici che da detto riconoscimento deriveranno, degna sul piano della pulizia delle strade ed in genarale del decoro urbanistico che rappresenta un cartina di tornasole all’occhio del turista ma, soprattutto, uno stimolo al cittadino per adempiere agli oneri tributari senza avvertire la sensazione di subire passivamente oltre al danno anche la beffa del degrado che pervade il paese, con sporcizia e micro-discariche ovunque.

Il Circolo del Partito Democratico di Siderno, nel farsi portavoce di queste incresciose situazioni, chiede alla Commissione Straordinaria di disporre una verifica approfondita, confrontando i dati in possesso, le istanze di discarico pervenute, gli annullamenti concessi e la necessità di sgravio per i cittadini che, da un semplice controllo, risultassero “virtuosi”, con conseguente rettifica o annullamento in atti d’ufficio dei restanti avvisi pazzi e privi di presupposti. Inoltre, siccome non è la prima volta che questi episodi accadono, il Pd chiede di ‘sanzionare’ la società che si occupa del servizio (qualora fosse già previsto nel contratto), perché è semplice inoltrare richieste senza effettuare i dovuti controlli!

Il Circolo del Partito Democratico di Siderno