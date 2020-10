SVI.PRO.RE. Al via la campagna di verifica delle caldaie

R. & P.

La Svi.Pro.Re. Spa, Società in house della Città Metropolitana di Reggio Calabria, che gestisce per conto dell’Ente il Servizio di verifica degli impianti termici, in vista dell’arrivo della stagione invernale, invita e sensibilizza tutti i cittadini, che sono in possesso di una caldaia, ad effettuare le manutenzioni programmate, sia per motivi di sicurezza sia per evitare inutili sanzioni. La manutenzione della caldaia, oltre ad essere importante per garantirne l’efficienza, è obbligatoria per legge e sono due gli obblighi che questa prescrive: la manutenzione ordinaria da effettuare ogni anno ed il controllo dei fumi ogni 2 o 4 anni a seconda della tipologia di impianto. Inoltre, un impianto correttamente mantenuto consuma e inquina meno. E’ bene verificare sul libretto uso e manutenzione della caldaia la periodicità consigliata per la manutenzione.

Ai fini di una corretta manutenzione, la Svi.Pro.Re. invita l’utente a rivolgersi ai manutentori regolarmente iscritti all’albo che garantiscono un intervento tecnico specializzato eseguito a regola d’arte nonché la corretta compilazione del libretto di impianto e il successivo caricamento del modello RCEE nel catasto degli impianti termici.

Nel caso in cui venissero riscontrate delle irregolarità e non fossero rispettati i requisiti di sicurezza, la Svi.pro.re. provvedera’ ad effettuare delle ispezioni che potrebbero comportare delle multe da un importo minimo di 150,00€ fino ad un massimo 3.000,00€ oltre alla possibile chiusura dell’impianto.

L’AMMINISTRATORE UNICO

(Dott. Serafino Nucera)