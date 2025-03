di Redazione

L’associazione culturale AALB, in occasione della giornata mondiale della poesia, è fautrice dell’ evento Sulle orme di Saffo: poesia al femminile. Condotto e moderato da Simona Masciaga, l’evento, promosso dagli Amici del libro e della biblioteca di Siderno, sotto la guida del presidente ing Cosimo Pellegrino, con il patrocinio del comune di Siderno, affronterà una tematica spesso sottovalutata quale la poesia.

Saffo, prima poetessa in assoluto del VII sec a.C, ha dato vita a quella forma poetica sublime, eterea, forte e passionale a cui molti hanno fatto riferimento. Da ciò saranno presenti le poetesse Caterina Mammola, Erminia Parisi e Rosa Ponente che si confronteranno attraverso la critica della professoressa Pina Cappelleri. Una serata sicuramente entusiasmante per gli amanti della poesia e non solo. Venerdì 21 marzo, ore 18, biblioteca comunale di Siderno.