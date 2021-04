SULLA VIA DELLE FIABE Sabato 10 l’evento on line della psicoterapeuta Drago

di Gianluca Albanese

GIOIOSA IONICA – Le fiabe come strumento per capire e per capirsi meglio. Ne è convinta la psicoterapeuta Filomena “Nuccia” Drago, che anche in questo periodo di lockdown è presente con proprie iniziative on line, al fine di coinvolgere costantemente gli interessati.

Dunque, sui propri canali Facebook e Youtube, sabato alle 19 la dottoressa Drago ha programmato una nuova iniziativa.

“Saremo di nuovo insieme il 10 aprile alle ore 19 – ha scritto – per raccontare “Le Fiabe”… un modo diverso per dire le cose più difficili perché usano un linguaggio immediato ed empatico arrivando direttamente al cuore.

In questo momento di follia ecocida da parte degli umani, racconteremo di creature magiche e di bambini e bambine che salveranno il mondo. Ci saranno anche gli alberi a parlare e ci mostreranno la forza salvifica del loro esserci.

Non dobbiamo mai dimenticare che la storia dell’umanità è arrivata a noi attraverso leggende, miti, parabole e fiabe. Sarà un raccontarsi a più voci. A presto”.