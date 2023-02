Sudafrica: il viaggio di nozze a cui non avevi pensato

Il Sudafrica non è tra le prime mete a cui si pensi nel momento in cui si inizi a pianificare un viaggio di nozze: eppure dovrebbe esserlo.

Una storia antica, un passato recente di colonialismo e Apartheid, un presente di indipendenza e democrazia. Il Sudafrica è un Paese di grande bellezza umana e paesaggistica, in cui il bello sta nella sua grande diversità. Dal deserto del Kalahari al freddo delle città di fronte all’Antartide, dalle etnie Bantu ai discendenti dei coloni europei: i viaggi di nozze in Sudafrica non hanno nulla da invidiare a località più gettonate, e anzi portano con sé un elemento di sorpresa che li rende ancora più speciali.

Le città: Cape Town, Port Elizabeth, Johannesburg e Pretoria

Il Sudafrica vanta delle città dal grande carattere, spesso divise tra povertà e benessere, modernità e arretratezza. Luoghi a due velocità, che mostrano un fascino irresistibile. Si parte da Cape Town, Citta del Capo, tra le più a sud della nazione: qui si incontrano tante culture, si incontrano gli Oceani e le montagne, il passato difficile e il presente più felice. Si passa dal coloratissimo quartiere malese di Bo-Kaap alle township degli emarginati, dai grattacieli del City Bowl ai suoi parchi botanici.

Sempre sulla costa sud, ma più a est, si trova Port Elizabeth, una città di grande attrattiva, che però ha in ciò che sta nei suoi pressi i veri must see. Per prima cosa, la costa del golfo su cui si affaccia la città è contornata da delle immense dune a picco sul mare. Ma a pochi chilometri nell’entroterra si trova uno dei parchi naturali più importanti del Sudafrica, l’Addo Elephant Park.

Ben lontane dalla costa, nel nord est del paese, si trovano Johannesburg e Pretoria. La prima è la città più grande del Sudafrica, il luogo in cui tutto viene estremizzato nel bene e nel male, offrendo ai visitatori l’immagine più nitida di questo grande Stato. Pretoria è invece la capitale amministrativa della nazione, e si presenta come il più importante polo accademico, immersa in un contesto collinare punteggiato dalle Jacarande che danno spettacolo quando in fiore.

La natura: i parchi, il Kalahari, gli animali simbolo

Ma il Sudafrica non è solo vita cittadina: sono tanti i parchi naturali sparsi nel territorio, e tanti i luoghi in cui vivere la natura più selvaggia. Chi volesse potrà cercare hotel e villaggi turistici immersi nella natura sudafricana, svegliandosi a pochi metri da giraffe e zebre. Ci si potrà poi avventurare con le guide alla ricerca dei pochi leoni rimasti.

Un luogo speciale è quindi il Kalahari, il sesto deserto più grande al mondo, dove d’estate le temperature viaggiano tra i 40 e i 20 gradi, e d’inverno arrivano sotto lo zero. Questo luogo richiede resistenza e guide esperte, perché la totale assenza di acqua lo rende molto inospitale.