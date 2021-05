STUDIO RADIOLOGICO Fragomeni:”Io socia di fatto?Notizia priva di fondamento”

R.&P.

SIDERNO- “In relazione al servizio giornalistico andato in onda oggi 13 maggio 2021 su Rai3 Calabria, oltre che con riferimento agli articoli di stampa pubblicati su diversi quotidiani, tutti relativi alla richiesta di rinvio a giudizio richiesto dalla Procura di RC nei confronti di 19 persone coinvolte a vario titolo, nella vicenda dei doppi pagamenti ricevuti dallo Studio Radiologico di Siderno da parte dell’ASP reggina, intendo precisare quanto segue. In diversi articoli vengo definita assessore pro tempore, cioè all’epoca dei fatti contestati. Questa ricostruzione è totalmente falsa, in quanto la transazione oggetto del procedimento, a seguito della quale sarebbero avvenuti gli asseriti doppi pagamenti, risale al 2015, periodo in cui non solo non ero assessore (lo sarei diventata solo tre anni più tardi nel 2018) ma non rivestivo alcuna carica politica. ​La notizia non è di poco conto, in quanto mi viene così attribuito un intervento quale assessore a supporto della commissione di un reato. Ho una fiducia incondizionata nella magistratura, l’ipotesi di concorso in un reato quale “socia di fatto” è priva di qualsiasi fondamento e sono, quindi, sicura che i giudici accerteranno la mia totale estraneità negli episodi contestati” .

Così Mariateresa Fragomeni.