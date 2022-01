STUDIO MEDICO IANNOPOLLO Il 29 tornano le consulenze di Ecocardiografia fetale

di Gianluca Albanese

SIDERNO – Una fondamentale attività di screening rivolta alle donne in gravidanza, che testimonia, ancora una volta, come lo studio di cardiologia e medicina dello sport del dottor Michele Iannopollo a Siderno sia un punto di riferimento sia per la cura che per la diffusione della cultura della prevenzione.

Sabato 29, infatti, riprendono nello studio in località Cerchietto le consulenze di Ecocardiografia Fetale per le donne in gravidanza. Un’attività prevista dalle linee guida e che riveste un ruolo fondamentale sia per le signore in dolce attesa che per il feto.

Un’attività che il dottore Iannopollo svolge con la collaborazione di ostetrici e ginecologi, ai quali sono rivolti i prossimi corsi di aggiornamento in Ecocardiografia Fetale e Cardiologia dell’infanzia che, Covid permettendo, riprenderanno nei prossimi mesi.

Tornando alle consulenze di Ecocardiografia Fetale, le signore interessate possono prenotarsi telefonicamente chiamando il numero 0964/342340.

Un’occasione da non perdere per la salute della donna in gravidanza e del nascituro.