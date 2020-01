STRUTTURE PSICHIATRICE REGGINE “Anno nuovo, problemi vecchi” L’USB proclama lo stato di agitazione

R. & P.

La fatidica scadenza del 31 dicembre 2019 è stata abbondantemente superata senza che siano stati fatti passi in avanti nell’iter per l’accreditamento delle strutture psichiatriche reggine, e questo nonostante già lo scorso anno si sia dovuto procedere a una proroga dei termini previsti.

Questo significa che dal primo gennaio i circa 180 pazienti psichiatrici sono ospitati nelle varie strutture senza alcun tipo di contratto o convenzione, a dimostrazione di quale sia il livello di attenzione delle varie istituzioni verso queste persone bisognose e verso le loro famiglie. Figuriamoci verso i lavoratori che non stanno ricevendo i dovuti stipendi perché i pagamenti da parte dell’Asp per i servizi resi sono fermi al settembre scorso.

Nonostante le varie promesse da parte delle strutture commissariali, regionali e provinciali, ancora non vi è chiarezza sul futuro di questo delicato settore, mentre il presente è fatto di mancati pagamenti e disinteresse assoluto.

Alla luce di questa situazione non possiamo che proclamare lo stato di agitazione e prepararci a tornare in piazza per ricordare a chi di dovere che non si sta parlando di freddi numeri o di codicilli ma di persone in carne e ossa che pretendono dignità.

Reggio Calabria, 22.01.2020

USB Reggio Calabria

Coo.La.P.