STRUTTURA PSICHIATRICA “LA CHIMERA” Il grido d’allarme: “Asp ancora inadempiente, nonostante le sentenze”

di Redazione

CAMINI – Il management della Struttura psichiatrica “La Chimera” ha diffuso agli organi di stampa una richiesta inviata all’Asp di Reggio Calabria, alla Corte dei Conti, al Ministero delal Sanità, alla Regione Calabria e alla Guardia di Finanza con cui si chiede in primis la liquidazione delle spettanze arretrate, sancita da due sentenze del tribunale: la 47/2011 e 200/2019.

Ma non solo.

Il vice presidente Giuseppe Zurzolo, nel ricostruire la vicenda per intero, sottolinea come nonostante i vari solleciti inoltrati e la richiesta di immediata prosecuzione della liquidazione inviata dall’allora Commissario per il piano di rientro nella Sanità della Regione Calabria Saverio Cotticelli, l’Asp di Reggio Calabria non abbia mai risposto. Il tutto per una somma di poco superiore ai 20.000 euro, più ulteriori crediti da fatture emesse per un credito complessivo, lievitato dai pignoramenti per oltre 39mila euro.

Zurzolo, particolarmente esasperato dalla situazione, ricorda che, stante la situazione, la struttura è tuttora debitrice di 16/18 mensilità per le prestazioni lavorative di 35 ex dipendenti e lancia un appello affinchè, oltre al saldo di quanto dovuto, l’Asp di Reggio Calabria possa fornire spiegazioni sulle mancate liquidazioni che l’avrebbero esposta a oneri aggiuntivi che, secondo quanto riportato dal management della struttura psichiatrica, avrebbe potuto evitare semplicemente dando seguito agli accordi stipulati e alle sentenze del tribunale civile.