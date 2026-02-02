I rossoblù vincono con merito al PalaGeri contro un avversario mai domo che fino al terzo quarto è stato in partita

di Redazione

Match di cartello, quello di stasera tra la Pirossigeno Cosenza e la Scuola Basket Viola al PalaGeri di Archi. La spunta la Pirossigeno che vince 87-66, e festeggia il primato e il compleanno del loro capitano, Simone Ginefra.

La cronaca della partita

Palla a due e grande battaglia fisica in campo. Alcune entrate molto decise, bello spettacolo. Il primo passo è della Scuola Basket che si porta avanti 5-2 al terzo minuto. Subito due falli per Ginefra. Tripla di Guzzo, parità. Fasi davvero velocissime, passa avanti Cosenza a 3.07 dalla prima sirena, 16-13.

Con Guzzo, mattatore, sono già nove i punti per la guardia bruzia. Primo timeout, lo chiama la panchina della Scuola Basket, a 1.36 dalla fine del parziale con i Lupi avanti 21-18. Si chiude 26-20 per gli ospiti un bellissimo primo quarto. Tanto agonismo e spettacolo per il pubblico presente.

Mano calda di Guzzo che firma ben 12 punti. Sprint d’apertura per i rossoblù, 5-0 e al secondo minuto e mezzo, punteggio sul 31-20. Ancora i Lupi, 35-22, massimo vantaggio a 3.43 dalla pausa lunga. Prova a suonare la carica Smorto con una tripla, ma risponde subito Giampà, 41-28. Doppio di Smorto in penetrazione e la Scuola Basket riduce lo svantaggio a meno 8 punti, 44-36 a 40 secondi dall’intervallo. Coach Manu Gallo chiama timeout.

Due possessi utili prima di andare negli spogliatoi. Si avvicina minacciosa la squadra reggina che sta chiudendo molto bene il parziale. Ancora timeout di Gallo che cerca di organizzare al meglio l’ultimo possesso con 17 secondi a disposizione. Si chiude il primo tempo, 44-38 per Cosenza.

Il terzo quarto si apre con botta e risposta a suon di canestri tra le due squadre, si arriva a 6.33 dalla terza sirena con il punteggio sul 49-42 per i rossoblù. Tanto agonismo, anche troppo. Rumoreggiano le due panchine. Smorto prende un tecnico, ma la Scuola Basket Viola è sotto di soli 5 punti.

Tripla di Giampà, a 3.21 il distacco parla di 8 punti. Grande ingresso di JJ Diatta, arriva dalla panchina, cattura tre rimbalzi importantissimi e segna 3 punti pesanti che portano a 11 il vantaggio della Pirossigeno. Madrigrano, canestro da sotto e tiro libero aggiuntivo che assesta il punteggio sul 69-55 a fine terzo quarto. Grande prova di Giampà, ancora una bella penetrazione, rimbalzo catturato in difesa e assist al bacio per Madrigrano che porta il quintetto bruzio sul più 18 (75-57), massimo vantaggio, a 7.58 dalla fine del match.

Timeout di Cosenza quando mancano 6.28 al termine dell’ultimo quarto con il punteggio fermo a 75-57 per gli ospiti. Tripla di Ginefra e Cosenza dilaga, a 4.45, 82-57. Si chiude il match, vince Cosenza 87-66.

Tabellini

Scuola Basket Viola: Sorbara 11, Smorto (k) 38, Neri, Nucera, Consolo 5, Corsaro, Iannò 2, Bayoud 2, Votano 1, Arcuri, Rizzieri 7, Barreca.

Coach: Pasquale Motta

Pirossigeno Cosenza Basket: Carofiglio A. 3, Guzzo 10, Milosavljevic 8, Russo 12, Ginefra (k) 11, Carravetta, Montemurro 5, Madrigrano 7, Guido 7, Giampà 17, Diatta 5, Lappano 2.

Coach: Manu Gallo

Arbitri: Laurenda e Avila di Reggio Calabria