di Redazione

LOCRI – Le elezioni RSU del 4 e 5 giugno hanno decretato un risultato straordinario per la UILFPC, che si conferma la sigla sindacale più votata su tutto il territorio calabrese nei siti di System House.Un successo eccezionale nel Sito produttivo di Locri: su 213 votanti totali, la lista UILFPC ha ottenuto ben 124 voti (pari a quasi il 60% delle preferenze), conquistando 2 RSU su 3 disponibili.

Tra i momenti più significativi, l’elezione di Salvatore Catanzariti, che con ben 95 voti individuali è stato eletto all’unanimità, incassando un consenso formidabile da parte dei colleghi, a fianco del primo eletto la seconda RSU della lista è Tedesco Domenica Emanuela.

Il ringraziamento più grande e sentito va a tutti le lavoratrici e i lavoratori che hanno partecipato al voto. La vostra massiccia affluenza e la fiducia che avete scelto di accordarci non sono solo motivo di profondo orgoglio, ma rappresentano una grande responsabilità. Continueremo a tutelare i vostri diritti e la vostra dignità lavorativa con il massimo dell’impegno, forti di questo straordinario mandato.Vogliamo inoltre rivolgere un sincero ringraziamento a tutte le altre sigle sindacali e ai candidati che hanno partecipato a questa tornata elettorale. Certi che il fine ultimo di ognuno rimanga la salvaguardia e il benessere dei lavoratori, siamo convinti che da oggi possa avviarsi una collaborazione unitaria, proficua e costruttiva per affrontare insieme le sfide future.