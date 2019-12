STRADAMARE Anas Italia conclude il 2019 con una nuova iniziativa

R. & P.

All’interno del progetto StradAmare lanciato ormai nel 2015, teso a formare volontari ausiliari del traffico ed a sensibilizzare i cittadini sulla sicurezza stradale, grazie alla sensibilità dell’Euro Hotel, nota sala ricevimenti di Ardore posizionata sulla s.s.106, la sede Anas e l’Euro Hotel hanno sancito una collaborazione mediante la quale i volontari Anas saranno presenti, durante le Manifestazioni più partecipate, monitorizzeranno il tratto di strada antistante la struttura per veicolare il traffico ed aiutare i cittadini nei parcheggi.Un’ulteriore iniziativa volta a promuovere l’educazione civica sul territorio ed a prevenire incidenti stradali.Complimenti ai volontari che presteranno l’opera e compimenti all’imprenditore che per primo ha avuto questa sensibilità; l’augurio è che sia da esempio per molti altri.

Dalla sede regionale di Anas Calabria.

Nella foto i volontari Anas, il presidente regionale Gianfranco Sorbara, l’imprenditore Catanzariti