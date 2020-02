STRADA PER IL CENTRO DI RECUPERO NEUROLOGICO DI LOCRI La soddisfazione delle associazioni: “L’Asp ha mantenuto la promessa”

R. & P.

Grande soddisfazione da parte del Gruppo delle Associazioni Pro

Disabili del Centro Neurologico (Commatre, Unitalsi, Adda, Auser,

Croce Viola ed altre) che dopo tre anni di vane promesse ed

assicurazioni da parte dell’Amministrazione Comunale di Locri (che

solo quindici giorni fa si è tirata indietro, adducendo che si tratta

di strada privata, affermazione che ha lasciato perplessi e stupiti

essendo notorio che è strada di indubbio uso pubblico, su cui il

Comune di Locri nel passato -giustamente- ha realizzato tutte le opere

di urbanizzazione, asfaltando infine tutta la strada) vedono

realizzarsi finalmente l’opera grazie solamente alla straordinaria

sensibilità dell’ASP tramite il suo Ufficio Tecnico che ha preso a

cuore la questione, venendo incontro alla motivata richiesta del

Gruppo di Associazioni, basata non solo sulla funzionalità stradale ma

sopratutto per dare un ulteriore segno tangibile di vicinanza ai

disabili, agli operatori sanitari ed ai medici.

“Una azione quella dell’ASP -dicono le Associazioni- che va oltre la

funzionalità e la sistemazione del fondo stradale di questa strada ad

uso pubblico che da anni era ridotta ad una gruviera. Essa infatti

rappresenta un concreto gesto per ripristinare per ridare decoro,

dignità e rispetto civile ed umanitario ai disabili che vivono in quel

centro, ma anche agli operatori ed ai medici che con amorevole cura li

assistono 24 ore su 24. E premia anche gli sforzi delle varie

associazioni di volontariato che sistematicamente vanno a trovare

questi ragazzi speciali per far passare loro momenti di vita

d’assieme, con giochi, musiche, socializzazione e con dolcetti e

pranzetti casarecci fatti esclusivamente per loro.”

Sincera soddisfazione hanno manifestato anche gli abitanti del luogo

che si complimentano per l’ASP per aver avuto tanta sensibilità e

attenzione per i disabili del centro neurologico.

Vincenzo Logozzo

referente Gruppo Associazioni Pro Disabili Centro di Recupero

Neurologico di Locri Commatre, Unitalsi, Adda, Auser, Croce Viola ed

altre).

Gioiosa Jonica

martedì 25 febbraio 2020