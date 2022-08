STOVIGLIE COLOR NOSTALGIA/6 “Quando il 14 agosto era il 14 agosto”

di Gianluca Albanese

SIDERNO – Non ricordo quando fu l’ultima edizione della “Gara di tuffi” del rione Sbarre; nemmeno la prima, per la verità. So solo che questo appuntamento della domenica mattina a ridosso di Ferragosto fu una piacevole costante della mia gioventù e di quella di tanti miei concittadini. Era il tempo in cui i social network non esistevano, ci si vedeva e ci si parlava di più; stare insieme era più spontaneo e non richiedeva gruppi WhatsApp.

L’ANTEFATTO

Ogni anno, i primi di agosto, un gruppo di buontemponi della “Sbarra” montava un trampolino, poco più a Sud dell’asse che parte dall’ultimo passaggio a livello per il lungomare. Niente di che: uno scheletro in ferro con assi di legno qualche centimetro sopra il livello del mare. Un avviso scritto a mano inchiodato su un palo informava che la domenica mattina alle 10 si sarebbe tenuta l’ennesima edizione della Gara di Tuffi aprendo, contestualmente, le iscrizioni.

L’ANNUNCIO

Al di là della decina scarsa di sparring partner che s’iscrivevano, certi dell’immediata eliminazione frutto dell’insindacabile giudizio della giuria, il favorito era, ogni anno, sempre lui: Gino Serra (nella foto), meglio conosciuto come “Caciacio”. Il ragazzo di quartiere che ben presto si fece amare da tutta Siderno per la sua simpatia, per i balletti coi piatti in mano e il sombrero in testa quando l’immensa gradinata dello stadio comunale era piena per le partite interne della squadra di casa e per il suo tifo indiavolato per la Juventus. Per la verità, Gino nacque interista, ma un giorno, folgorato sulla via di Damasco, forse per un generoso omaggio di un rivenditore di calzature, divenne juventino. Sapeva di essere il favorito, e pregustava ogni anno il suo momento di gloria (e l’arricchimento di una già pingue bacheca di trofei) preannunciando a modo suo lo svolgimento della gara. In sella a una bici “Graziella”, una mano sul manubrio e l’altra a reggere il megafono, dal quale ogni anno diffondeva la notizia della gara percorrendo in lungo e in largo le vie del centro cittadino. La formula aveva solo delle piccole variazioni, anno dopo anno. La prima riguardava la data (quest’anno sarebbe stata oggi, 14 agosto) e le altre degli improbabili sponsor ufficiali. Ciò che non cambiava era l’intonazione, più consona a una nenia in latino di un’antica liturgia che a un evento sportivo e di costume.

Quando la fama della gara raggiunse l’acme qualcuno degli organizzatori gli suggerì di dire, ogni tanto, che c’era anche la Rai. Lui rielaborò il tutto a modo suo, lasciando nella memoria di chi visse quella stagione, l’annuncio rimasto impresso nel cuore:

“14 AGOSTO

A SIDERNO

C’E’ LA GARA ‘I TUFFI

LUNGOMARE LATO SUDDI

BAR MIMI’

SPONSOR UFFICIALE MELU D’A FRUTTA

OGNI TANTO C’E’ LA RAI”.

L’occasione è buona per rivolgere un affettuoso pensiero a Carmelo Macrì e a Mimì Guttà, fari di un quartiere che ne mantiene salda la memoria.

La formula veniva ripetuta incessantemente da un instancabile Caciacio. Era il suo modo di prepararsi all’evento che forse farebbe storcere il naso agli odierni motivatori e personal trainer, ma a lui dava una carica incredibile.

IL GIORNO DELLA GARA

Erano centinaia, se non migliaia, le persone che assistevano a questo evento di costume che dava il senso della comunità. Dopo i primi tuffi degli sparring partner che si perdevano nell’indifferenza generale, veniva presentato quello che, ogni anno, veniva accreditato come il suo principale avversario. Ricordo perfettamente l’anno in cui Gino guardò col sangue agli occhi un tale con gli occhiali a specchio, una tuta in acetato dai colori sgargianti e un vistoso cellulare Motorola in mano. Era la metà degli anni ’90 e il suo avversario era stato presentato dagli organizzatori come “L’americano”. Anzi…’u Mericanu.

La sua presenza bastò ad accendere i tanti tifosi del favorito che, alla vista dell’avversario, intonarono il coro “Gi-no, Gi-no!”. Non erano i soli: dall’altra parte si formò spontaneamente una curva di supporters avversari che risposero per le rime con “Me-ri-ca-no, Me-ri-ca-no!”.

Gino provava a dissimulare rabbia e tensione con vistosi e improbabili esercizi di riscaldamento, mentre “u Mericanu” si tuffava in maniera acrobatica, riemergendo dalle acque con la tuta in acetato fradicia, gli occhiali a specchio appannati dall’acqua di mare e l’inseparabile cellulare col flip attivo all’orecchio.

L’ovazione per il tuffo dell’Americano, però, fu nettamente inferiore, in termini di decibel, al coro che accompagnò il tuffo del Caciacio, che prendeva sempre una rincorsa che partiva all’altezza dei binari della ferrovia. Correva tra due ali di folla prima del tuffo salutato con un coro di esultanza, anche quando si trattava di una autentica “panzata”.

L’ATTESA DEL VERDETTO

A questo punto la giuria si riuniva in camera di consiglio, simulando animate discussioni e riconteggi dei voti. In attesa dell’insindacabile verdetto, a Gino (e solo a Gino) il presentatore concedeva il privilegio di una breve esibizione canora. Si passava dalla “canzone in inglese” (una sorta di collage di espressioni di slang di emigrati di ritorno e riferimenti dialettali a personaggi cittadini) che recitava più o meno così: “E whuattsamarayoù, e bibidibibidibù; e lu Burrraccia non c’è cchiù; e bibidibibidibù” con la gente che batteva a tempo le mani, alla più cantautoriale “canzone in francese” il cui testo era “Le frisè arriganè, cu lu pipi bruscion, e non c’importa ‘o busceron”. Altre esibizioni, come l’imitazione dell’elefante, del leone, della “gatta c’a sardella” e della “gatta d’u Mirtu” – bisognava prestare grande attenzione per cogliere le sfumature tra le due imitazioni – le riservava a momenti diversi, in ogni caso lontani dalla tensione della competizione.

L’ENNESIMA VITTORIA

Ovviamente, nonostante l’impegno degli avversari, ogni anno vinceva lui. Insignito di una corona in testa e premiato con una gigantesca coppa, il Caciacio si godeva la sua mattinata di gloria compiendo un giro d’onore sul bagnasciuga di tutta la spiaggia, grosso modo dal lido dell’allora “Mini bar” fino allo stabilimento balneare “Vele azzurre”. Sguardo fiero in alto, coppa alzata al cielo e incedere deciso, il Caciacio imitava i campioni del Mondo di “Spagna ‘82” tra gli applausi e le pacche sulle spalle di tutti i bagnanti. Un anno volli prenderlo in braccio per portarlo in trionfo. Tra il peso e la pelle bagnata da sudore e acqua del mare, scivolò cadendo in avanti. Preferì però salvaguardare l’integrità della coppa appena vinta che la sua incolumità, rimediando una panzata e una facciata sul bagnasciuga senza conseguenze, per fortuna. Solo tanti (meritati) improperi al mio indirizzo.

LA FINE DI UN’EPOCA

Più o meno intorno al cinquantesimo compleanno del Caciacio qualcuno decise che sarebbe stato meglio finirla. Qualche giurato passò a miglior vita, altri si resero conto che l’incedere del tempo e il fisico appesantito del favorito di sempre avrebbero potuto comportare qualche rischio. Oggi Gino è un ragazzo sulla sessantina amato e benvoluto da tutti. Educato e dalla coscienza ambientale, cura ogni giorno la piccola aiuola vicino alla panchina della via Marina sulla quale trascorre qualche ora di relax con gli amici di sempre. Continua a tifare Juve anche quando è critico con la società. Un paio d’anni fa, ad esempio, si chiese se uno come Frabotta l’avessero acquistato “al mercato di Prestarona”. Molti dei suoi conoscenti vengono appellati con nomi di calciatori del passato. Io, per lui, sono “Toninho Cerezo”.

LA TESTIMONIANZA VIDEO

Penso che se ci fosse stata oggi la gara di tuffi sarebbe stata ripresa da centinaia di telefonini con improbabili reporter a riempire i social e a banalizzare tutto con “like” e condivisioni. Noi che abbiamo vissuto quell’epoca, invece, ne conserviamo i ricordi nella cineteca del cuore.

Ho cercato su YouTube e ho trovato solo questo breve video di una delle ultime edizioni, in cui cambiarono orario e lido di riferimento. Ma non la voglia del Caciacio di annunciare la gara.

Quando il 14 agosto era il 14 agosto.