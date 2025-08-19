Giovedì la presentazione a Sant’Ilario centro

R. & P.

S. ILARIO – Giovedì 21 agosto 2025, alle ore 19.00, negli spazi della Piazzetta Padre Pio, a Sant’Ilario dello Ionio, si terrà la presentazione del libro di Giuseppe Mandarano “Storie di S. Ilario. Come si viveva nell’immediato dopoguerra nei piccoli paesi”. Mandarano, con opera meritoria, ha recuperato la memoria storica e collettiva di Sant’Ilario e dei piccoli paesi, focalizando un’epoca in cui la vita aveva il sapore della bellezza legata alle piccole cose e ai buoni sentimenti, nonostante le difficoltà del periodo post-bellico e l’emigrazione.

L’evento, promosso dal Comune di Sant’Ilario dello Ionio, in collaborazione con Azulejos International e Casa degli Artisti, dopo i saluti istituzionali di Pasquale Brizzi, Sindaco di Sant’Ilario dello Ionio, e di Renato Mollica, Presidente di Azulejos International, vedrà l’intervento di Federica Mollica, Vice Presidente di Azulejos International, che metterà a confronto ieri e oggi con una relazione dal titolo “La vita di paese tra gli anni ’50 ed oggi”. L’Autore dialogherà con loro e con il pubblico. Coordina la serata Maria Teresa D’Agostino.