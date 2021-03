Stilo, la Commissione straordinaria celebra l’Unità Nazionale

R & P

Il 17 marzo 1861 si compiva il glorioso processo glorioso dello Stato unitario italiano.

In questa data, nel 2012, è stato stabilito di celebrare la Giornata dell’Unità nazionale, della Costituzione, dell’Inno e della Bandiera.

Nella ricorrenza del 160esimo anniversario dello Stato unitario, nel rispetto delle disposizioni nazionali e regionali anti-Covid, la Commissione Straordinaria del Comune di Stilo ha voluto deporre un mazzo di fiori al monumento ai Caduti. La Giornata che ricorda l’Unità nazionale – ha ricordato il Viceprefetto Maurizio Ianieri, insieme alla Dr.ssa Rosanna Pennestrì, in rappresentanza della Commissione Straordinaria – ha due significati profondi e universalmente condivisi: l’Unità Nazionale e il sacrificio dei tanti per conservare questo valore. Oggi come ieri la Costituzione Repubblicana, il nostro Tricolore e l’Inno Nazionale sono i valori e gli strumenti che ci porteranno fuori da questo momento di crisi.

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA

Ianieri – Micucci – Pennestrì