STILO Al via alla stabilizzazione di tutti i precari. Procedure avviate da mesi in fase conclusiva

STILO Al via alla stabilizzazione di tutti i precari. Procedure avviate da...

R. & P.

Con soddisfazione la delegazione di Parte Pubblica del Comune di Stilo e i rappresentanti delle organizzazioni sindacali territoriali con la RSU hanno sottoscritto, sulla base degli indirizzi della commissione straordinaria, l’accordo definitivo per la stabilizzazione di tutti i lavoratori precari del Comune.

La commissione straordinaria, composta dai viceprefetti, dr. Maurizio Ianieri e dr. Roberto Micucci, e dalla dr.ssa Rosanna Pennestrì, sottolinea che si tratta di un risultato importante per gli 11 dipendenti che stanno lavorando in una situazione di pluriennale precarietà in servizi comunali essenziali.

La stessa commissione straordinaria si augura che questo accordo, raggiunto grazie all’impegno e alla professionalità del segretario generale dell’Ente, dr. Mario Ientile, e dei responsabili dei Settori Amministrativo-Affari Generali ed Economico-finanziario dell’Ente, rispettivamente l’istruttore direttivo Francesco Sorgiovanni e la dr.ssa Vittoria Pisano, possa dare un po’ di serenità al personale interessato, che finalmente potrà accedere dopo tanti anni ad un contratto di lavoro a tempo indeterminato.

Il Piano delle stabilizzazioni, approvato dalla commissione straordinaria nell’ambito del nuovo Programma Triennale del Fabbisogno del Personale – Triennio 2020-2022, prevede un monte ore settimanale di 16 ore per ciascuno dei lavoratori, uguale per tutte le categorie, suscettibili d’incremento con fondi del bilancio comunale, qualora disponibili.

Ai rappresentanti sindacali che hanno partecipato alle trattative, va riconosciuto il merito di avere avviato sin dall’inizio un confronto costruttivo con la parte pubblica e con la commissione straordinaria, che ha consentito il raggiungimento degli obbiettivi programmati.

La triade commissariale si augura che l’importante accordo raggiunto non sia solo un traguardo, ma soprattutto un punto di partenza per giungere quanto prima a migliori risultati, per assicurare migliori servizi ai Cittadini nel rispetto dei diritti dei lavoratori.

Ianieri – Micucci – Pennestrì