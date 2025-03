Merenda: «Una tre giorni dedicata soprattutto a chi ha difficoltà economiche»

R. & P.

REGGIO CALABRIA – L’ospedale veterinario è stato allestito in località Troncovito di Gallico superiore presso il piazzale Arpacal, dal 21 al 23 marzo, dalle ore 9 alle 14 e dalle 15 alle 18.



Fa tappa nella città dello Stretto “SterilizzaTour 2025”, organizzato dalla Lega antivivisezione (Lav), con il patrocinio del Comune di Reggio Calabria. Per il Comune di Reggio Calabria era presente il consigliere comunale Massimiliano Merenda, con la delega alla Tutela degli animali e lotta al randagismo, insieme al dirigente del Settore Ambiente, Domenico Richichi e al funzionario di riferimento Antonino Covani; e poi c’erano Alessandra Ferrari, responsabile Lav area animali familiari Italia e la responsabile di unità di emergenza Lav Italia, Beatrice Rezzaghi.





Tre giornate di attività, dal 21 al 23 marzo, dalle ore 9 alle 14 e dalle 15 alle 18, per supportare persone e famiglie con fragilità sociale e per attivare misure focalizzate a prevenire il randagismo con attività di sterilizzazione e microchippatura. L’ospedale veterinario è stato allestito in località Troncovito di Gallico superiore presso il piazzale Arpacal, e fungerà anche da presidio di informazione e sensibilizzazione sulla corretta convivenza con gli animali familiari, attività che devono essere portate avanti dai comuni. Nel corso della tre giorni verrà distribuito materiale informativo sulla corretta convivenza con gli animali familiari.

«Le attività sono iniziate e sono state molto partecipate con sterilizzazioni e microchippatura di cani e di gatti – ha specificato il delegato Merenda – si tratta di una tre giorni dedicata soprattutto a chi ha difficoltà economiche poiché è possibile abbattere notevolmente i costi. È un progetto nazionale della Lav, che prevede l’utilizzo di cliniche mobili, di unità di emergenza soccorso animali, un servizio ad ampio raggio che comprende l’assistenza presso due strutture veterinarie convenzionate con la Lav nella nostra città. Il Comune di Reggio con il sindaco Giuseppe Falcomatà, grazie al settore Ambiente, con la parte che si occupa della tutela degli animali, non solo ha dato il patrocinio morale, ma è anche riuscito a dare un contributo economico per far sì che queste giornate si svolgessero nel migliore dei modi».

I

l delegato ha poi chiarito: «Grazie alla grande sinergia che si è instaurata con la Lav, nel prossimo anno questa attività verrà estesa e implementata direttamente sul nostro territorio cittadino». Merenda ha evidenziato l’importanza di una maggiore consapevolezza e responsabilità della comunità nei confronti degli animali: «Il nostro obiettivo è quello di sensibilizzare tutti ad avere cura degli animali, a non abbandonarli e a rispettare la fauna in generale. I nostri amici a quattro zampe meritano tutta la nostra attenzione, così come ogni forma di vita animale. L’Amministrazione comunale è particolarmente attenta e sensibile a questa tematica, impegnandosi in ogni modo possibile per supportare questa causa fondamentale. Nonostante le risorse limitate, anche lo scorso anno, siamo riusciti a garantire un servizio di emergenza e soccorso animali, grazie a una gara che ha visto vincitore un veterinario autorizzato di Reggio. Questo ha permesso di intervenire tempestivamente nelle situazioni di emergenza, assicurando una risposta efficace e rapida per il benessere degli animali», ha concluso Merenda.