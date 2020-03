STAGIONE TEATRALE DELLA LOCRIDE Rinviati gli spettacoli in programma nel mese di marzo a Gioiosa Ionica

STAGIONE TEATRALE DELLA LOCRIDE Rinviati gli spettacoli in programma nel mese di...

R. & P.

A seguito del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 marzo 2020, nell’intenzione di dare il dovuto contributo all’opera di prevenzione e contenimento dell’emergenza virus in corso, la Direzione artistica del Teatro Gioiosa di Gioiosa Ionica comunica che gli spettacoli “Sul Lago Dorato”, in programma il 7 marzo, e “I Soldi Spicci show”, in programma il 14 marzo, sono rinviati a data da destinarsi.

Certi della comprensione degli abbonati e degli spettatori, per le misure adottate per il contenimento dell’emergenza epidemiologica da covid-19, la Segreteria organizzativa rimane a disposizione per qualsiasi informazione relativa alla Stagione Teatrale della Locride.

Gioiosa Ionica, 6 marzo 2020

Ufficio stampa

Centro Teatrale Meridionale