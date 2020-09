Stagione sportiva 2020/2021, il calcio Ardorese torna in cattedra

R & P

L’anno scorso, dopo circa vent’anni e sulla scia dell’entusiasmo rinato nel mondo del sociale ad Ardore, è stata ricreata la prima squadra di calcio. Una cittadina con un passato illustre ed un’esperienza degli ultimi anni formatasi con le scuole calcio, dietro l’impulso del sindaco Campisi e dell’intera amministrazione comunale, è riuscita a creare la società sportiva “ASD Ardore” che ha disputato una dignitosa seconda categoria riportando al campo centinaia di tifosi con un numero di pubblico da categorie superiori. È di pochi giorni oggi la notizia che quest’anno la ASD Ardore disputerà addirittura la prima categoria, grazie ad un ripescaggio voluto dalla Lega e grazie ad una società solida ed ampliata con la sinergia creatasi con scuola calcio locale “ASD Academy Ardore”. La presidenza della società è stata confermata nel nome dell’avvocato Eugenio Minniti, rinomato professionista di Ardore con esperienza nel settore avendo già guidato squadre prestigiose come il Locri. “Il sogno è diventato realtà”, ha dichiarato Minniti, “Siamo in Prima Categoria. Un particolare ringraziamento rivolgiamo al Sindaco e all’intera Amministrazione Comunale. Da oggi inizierà un nuovo viaggio con rinnovati scenari. E più dura sarà la salita più sarà fantastico il panorama. Tutti insieme per vivere questa meravigliosa avventura. Abbiamo bisogno di Voi perché questa realtà possa continuare. Un caro abbraccio e Forza Ardore.” Il motto “Ardore ha bisogno di voi” sarà il leit motiv per allargare il gruppo ed individuare collaboratori e partners che possano contribuire a realizzare una stagione ad alti livelli. C’è già un ambiente coeso, giovane e competente, il sindaco Campisi e tutta la dirigenza puntano alla più ampia collaborazione tra i cittadini desiderosi di partecipare al progetto. Lo sport è vita, è cultura, è inclusione sociale e oggi più che mai, in questa fase delicata post-covid, diventa obiettivo primario aggregare e promuovere iniziative sociali.

Addetto stampa ASD Ardore Foto repertorio stagione 2019/2020