di Redazione

CAULONIA – Uno stage gratuito di arti marziali, difesa personale e kickboxing si svolgerà domenica 12 aprile, dalle ore 9:30, presso l’impianto geodetico di contrada Vasì, a Caulonia Marina. L’evento sportivo verrà diretto dal Maestro Giuseppe Cavallo, cintura nera 9° DAN, con l’ausilio dei maestri e istruttori dello staff tecnico dell’Accademia che ha sedi operative a Caulonia, Polistena e Siderno. Infatti, accanto al professore Cavallo, saranno presenti, il maestro Nicola Geranio, 8° Dan, la maestra Maria Spanò, il maestro Rocco Garelli, l’istruttore Gabriele Pronestì e gli allenatori e asp. all. Giovanni Audino, Mario Tassone e Antonio Sgambelluri. Lo stage sarà una ottima opportunità per vivere un momento di crescita e di confronto tecnico atletico.