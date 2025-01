R. & P.

SIDERNO – Una nuova vita per lo stadio comunale “Filippo Raciti”, in vista dell’imminente aggiudicazione dei lavori previsti dal progetto finanziato per 700.000 euro coi fondi del bando “Sport e Periferie” del Dipartimento per lo Sport presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, con un cofinanziamento comunale pari a € 140.000.

I contenuti del progetto sono stati illustrati nel corso di un incontro coi rappresentanti delle società sportive cittadine convocato dal sindaco Mariateresa Fragomeni, dall’assessore al ramo Carlo Fuda e dal consigliere delegato agli eventi sportivi Davide Lurasco, insieme al dirigente dell’Area 3 del Comune ing. Lorenzo Surace e al Rup arch. Giusy Giorgio.

«I lavori in programma – ha spiegato il sindaco Fragomeni a inizio seduta – sono finalizzati a valorizzare la polivalenza dello stadio, aprendolo alla pratica di diverse discipline sportive, in linea con i principi del bando governativo».

Si tratta, come è noto, del primo intervento complessivo nel mezzo secolo di vita dell’impianto sportivo di contrada Tamburi che, come hanno spiegato i tecnici presenti, riguarderà la messa in sicurezza della gradinata e l’implementazione dei seggiolini mancanti (con conseguente aumento della potenziale capienza), la ripresa del terreno di giuoco in erba naturale e della pista di atletica leggera, l’efficientamento della pubblica illuminazione e degli impianti di irrigazione e raccolta acque piovane, l’impianto solare termico per gli spogliatoi e i servizi igienici.

Insomma, dopo parecchi decenni, lo stadio di Siderno sarà di nuovo pronto a ospitare manifestazioni di livello nazionale e internazionale in più discipline sportive, visto che è l’unico in Calabria (e tra i pochissimi nel Sud Italia) a vantare determinate dotazioni impiantistiche, alimentando quel turismo sportivo che rappresenta una delle principali vie di sviluppo della città sin dall’insediamento dell’Amministrazione Fragomeni.

lavori saranno appaltati molto prima del termine previsto dal bando di gara (fine giugno) e verranno assegnati a imprese specializzate che avranno cura di realizzarli in maniera tale da ridurre al minimo i temporanei disagi per le società sportive.

Quindi, nell’accogliere la richiesta pervenuta da parte dei rappresentanti delle società sportive che avevano richiesto l’utilizzo di un terreno di giuoco in erba sintetica, soprattutto per gli allenamenti e per le scuole calcio, l’Amministrazione ha assunto l’impegno di individuare future fonti di finanziamento tali da permettere una sua installazione al campo sportivo “Gianluca Congiusta” di contrada Mirto, anche al fine di salvaguardare l’integrità del manto erboso dello stadio “Raciti” dopo i lavori che si andranno a compiere.

Nell’ottica della massima apertura e disponibilità al dialogo, infine, l’Amministrazione Comunale incontrerà nuovamente i rappresentanti delle società sportive dopo l’aggiudicazione dei lavori al “Raciti”, in modo da mantenere attivo un canale di confronto e dialogo finalizzato al migliore utilizzo degli impianti e allo sviluppo della pratica sportiva cittadina.