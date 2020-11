SPORTELLO FRAGOMENI Le politiche sociali al centro del secondo appuntamento

R. & P.

Siderno, 24 novembre 2020 – Nuovo appuntamento con lo “Sportello Fragomeni”: ascoltare, dialogare, costruire, supporto online dedicato alla comunicazione con i cittadini, aperto a tutti i sidernesi che vogliano avanzare proposte, suggerimenti, istanze, e dare un ulteriore contributo alla definizione del programma elettorale e all’attività della futura amministrazione della città. Argomento di questa settimana le POLITICHE SOCIALI. Un tema già ampiamente trattato nel programma elettorale di Mariateresa Fragomeni e della squadra che la sostiene, diventato quanto mai centrale nel dibattito politico e nella vita della città, alla luce della grave crisi sanitaria ed economica che si sta attraversando, e che ha acuito ancor di più le difficoltà dei singoli e della comunità. Incidendo in maniera pesante sul benessere dei cittadini e modificando l’ordine del giorno delle questioni che meritano di essere oggetto di attenzione e definizione, come, appunto, il welfare e le politiche sociali. Si punterà, tra l’altro, all’attivazione di percorsi a sostegno di giovani e anziani, assistenza educativa nelle scuole d’infanzia e assistenza domiciliare agli ultra-sessantacinquenni che ne abbiano bisogno, progettazione di spazi ludici per bambini e disabili, anche in spiaggia. Per approfondire tematiche, denunciare diritti lesi, segnalare problemi, proporre idee e progetti, scriveteci a: fragomenisindaco.ufficiostampa@gmail.com.