SPORTELLO FRAGOMENI Il prossimo incontro sarà sulle incompiute cittadine

R. & P.

Siderno, 2 marzo 2021 – Continua l’attività dello “Sportello Fragomeni”: ascoltare, dialogare, costruire. L’ultimo appuntamento, in ordine di tempo, ha riguardato l’argomento della Polizia Urbana, tema particolarmente sentito, anche alla luce dei recenti episodi di microcriminalità, quali furti, scippi e aggressioni, dei quali Siderno, e i sidernesi, sono stati oggetto.

“Come evidenziato dalle segnalazioni pervenute allo Sportello, i cittadini sentono un gran bisogno di sicurezza, intesa come valore aggiunto. Un bisogno acuito anche dalla situazione di forte incertezza che Siderno, come tutto il Paese, sta vivendo. Sarà necessario tutelare maggiormente i sidernesi, in tutte le forme possibili, e garantire, come richiesto, una maggiore tranquillità in tutte le ore della giornata, e soprattutto di sera. Per ritrovare, appena sarà possibile, la giusta armonia e il giusto equilibrio per poter attraversare le vie della città, e sostare nelle piazze in piena tranquillità, come è sempre successo nella nostra città. Che ha vissuto, e deve continuare a vivere, anche di queste abitudini. Necessario quindi puntare sulla sicurezza come valore aggiunto, e garantire il giusto apporto alle istituzioni che di questo si occupano”.

Così Mariateresa Fragomeni, candidata Sindaco a Siderno.

Il nuovo appuntamento con lo “Sportello Fragomeni” riguarderà il tema della Incompiute, e sarà certamente di grande interesse.

