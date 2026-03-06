R. & P.

LAMEZIA TERME – Tanto cuore, grinta e voglia di vincere. Sono state queste le chiavi della vittoria dei ragazzi dell’Under 19 della Sideco Basketball Lamezia che, nella serata di martedì 3, hanno ottenuto un’importante vittoria contro Multimed Pallacanestro Vibo Valentia. 65-52 in un Palagagliardi roboante dal suono dei tamburi.

«Una prestazione gestita in maniera ottimale nei primi due quarti, in cui c’è stata una buona attenzione da parte dei ragazzi, sia in fase difensiva che in attacco – ha detto l’assistant coach, Francesco Molinaro. La squadra ha creato un attacco ben organizzato in cui girava la palla e anche con qualche necessario passaggio in più».

Un’ottima prova quindi gestita anche da tre lametini in doppia cifra: Mazzei (17), Vescio (16) e Bova (14) che, insieme alla squadra, hanno cercato di rimanere ben ancorati sul vantaggio ma non senza qualche difficoltà.

«Nella seconda parte della gara, è calata un po’ l’attenzione dove si è stati poco incisivi. Infatti la squadra di Vibo, che ha lottato fino all’ultimo minuto e con un’ottima prestazione, ha avuto modo di recuperare. In ogni caso, i nostri ragazzi sono stati in grado di gestire e mantenere il vantaggio per arrivare alla vittoria. È stata una buona prova di gruppo» conclude Molinaro.

Sideco Basketball Lamezia vs Multimed Pallacanestro Vibo Valentia 65-52 (17-7, 18-12, 19-19, 11-14)

Sideco Basketball Lamezia: Augello 3, Vescio Andrea 16, Bova 14, Verso 9, Lazzarotti R., Mazzei 17, Mastroianni, Vescio Antonello, Lazzarotti G., Barbagallo 4, Di Cello 2, Giuliano. All. Lazzarotti. Ass. Molinaro e Mammoliti