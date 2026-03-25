R. & P.

LAMEZIA TERME – Un PalaGatti come non si era mai visto. Posti esauriti, applausi scatenati, tifo sfegatato e tamburi che non smettevano mai di accompagnare i cori. Cori per la Sideco Basketball Lamezia che, nella giornata di domenica 22 e nella prima gara del Girone Verde della Fase Orologio di DR1, ha protetto la sua casa, grazie alla sua potenza difensiva, dagli attacchi di Bagnara

Basket. 61-4G il punteggio finale sul referto.

È stata comunque una gara non facile per i lametini che, specie per i primi due quarti, hanno dovuto contenere l’intensità in attacco dei giocatori di coach Russo. Intensità poi resa dalla Sideco attraverso la precisione ai tiri liberi, alla circolazione di palla, al gioco di squadra e a un’incessante difesa.

«È scesa in campo la stessa squadra che ha giocato l’ultima di campionato – ha detto coach Piccione. Abbiamo vinto un po’ di partite di seguito e stiamo cercando di dare continuità. Sicuramente nei primi 2Ǫ eravamo nervosi e tesi, perché abbiamo sentito il peso della partita ed era giusto così. In ogni caso, dobbiamo affrontare tutte le partite con lo stesso spirito di squadra perché, se i risultati stanno arrivando, vuol dire che la strada è giusta».

La vittoria di domenica è stata corale e impreziosita dai 13 punti di Bosone, seguito da Molinaro (11) e Antonicelli (10) in doppia cifra. La coralità, il lavoro di squadra è stato centrale, ogni giocatore ha contribuito alla vittoria. Soprattutto negli ultimi due quarti.

«Il punto diforza è e deve essere sempre il gioco di squadra, sia in attacco che in difesa. Riusciamo a creare vantaggio solo lavorando come squadra e devo dire che stiamo rispondendo bene. Ora vediamo come andrà il proseguo del girone» conclude.

Prossima gara: sabato 28 marzo vs Pallacanestro Viola, ore 18.30presso il Pala Archi di Reggio Calabria.

Sideco Basketball Lamezia – Bagnara Basket 61-4G (16-18, 14-11, 16-8, 15-12)



Sideco Basketball Lamezia: Bosone 13, Molinaro 11, Antonicelli 10, Diano 6, Lazzarotti 6, Mazzei 6, Cerra 5, Bova 4, Fazzari, Benvenuto, Verso, Miscimarra. All. Piccione. Ass.

Mammoliti.

BagnaraBasket: Mollica A. 15, Freno 10, Vigo 7, Rizzieri 7, Luppino 6, Latella 2, Maio 2, Ielo, Guglielmo, Mollica M., El Aouina, Di Stefano. All. Russo.