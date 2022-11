R. & P.

SIDERNO – L’Asd Siderno 1911 annuncia un nuovo innesto, si tratta di Giuseppe Laface esperto difensore classe ’86. In carriera ha vestito le maglie di Torretta, Capo Vaticano e Taurianovese in Eccellenza, con Belvedere,Taurianovese, Serrese e Polistena in Promozione. La scorsa stagione ha vinto il campionato con il San Nicola Da Crissa.