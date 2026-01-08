R. & P.

LAMEZIA TERME – È stato un urlo di liberazione. Proveniente dal cuore, dalla voglia di esserci e di avere dato il massimo. Insieme. La sesta giornata di campionato Under 19 ha infatti visto la vittoria della Sideco Basketball Lamezia contro i padroni di casa della Cestistica Lamezia 2.018, in un Palagagliardi tonante di tifo e colmo di persone, che hanno assistito a una prova corale compatta e a una pallacanestro lametina di ottimo livello. 51-72 il punteggio finale.

Squadra. È la parola che racchiude la gara delle fenici gialloblu che hanno messo piede sul parquet con l’obiettivo di giocare nel miglior modo possibile, al di là del risultato, e che partiva già carico fin dalla panchina.

«È stata una partita molto intensa e con tanta tensione da ambo le parti – ha detto coach Alfredo Lazzarotti. Abbiamo cercato di mantenere sempre il vantaggio. Molta soddisfazione in difesa, soprattutto perché abbiamo comunicato tra noi, specie sui blocchi».

La difesa è stata la chiave, una difesa che ha lavorato insieme e compatta. Come l’attacco. Da segnalare, le triple di gran livello segnate da Bova e la coppia Mazzei – Vescio che ha intensificato il ritmo. Tutti e tre in doppia cifra e con il ritorno di capitano Augello che, a fine partita, ha alzato il pugno al centro del campo sottolineando il loro punto di forza: il lavoro di squadra. Grande lavoro e partita anche dei ragazzi di Cestistica che, trainati da un ottimo Strangis M. in doppia cifra, non hanno mai mollato.

Prossima gara: Basketball Lamezia vs Bim Bum Rende, lunedì 12 gennaio, ore 20.30, Polifunzionale di Rende (CS).

Cestistica 2.018 vs Sideco Basketball Lamezia 51-72 (8-12, 16-15, 17-22, 10-23)

Cestistica Lamezia: Muraca, Lombardo, Barberio 11, Longo 9, Mangiapane 4, Strangis L. 1, Caruso, Cosco 4, Cappelli, Palmieri 8, Ciambrone, Strangis M. 14. All. Desumma. Ass. Adone

Sideco Basketball Lamezia: Giuliano 1, Vescio Ant., Di Cello, Lazzarotti R. 3, Bova 16, Mazzei 23, Mastroianni, Verso 8, Augello 8, Vescio 11, Benvenuto 2, Lazzarotti G. All. Lazzarotti. Ass. Mammoliti