Sport: Recupero con la Volley Marcianise, l’OmiFer Palmi aspetta solo il fischio d’inizio

R. & P.

Aspetta solo il fischio d’inizio l’OmiFer Palmi, da ieri a Nola per disputare il recupero della 4^ giornata di andata della regular season Serie A3 Credem – Girone Blu contro la Volley Marcianise che si sarebbe dovuto giocare lo scorso 23 ottobre, in programma oggi a partire dalle ore 17.

I ragazzi di mister Radici sono reduci dalla bella prestazione dell’anticipo di sabato che li ha visti imporsi per 3 set a 1 sul Modica, di fronte al pubblico amico del PalaCalafiore di Reggio Calabria. Capitan Gitto e compagni cercheranno di accrescere un bilancio fino a questo punto della stagione sicuramente positivo, con i palmesi quinti in classifica a 18 punti non sottovalutando comunque l’avversario che, seppur penultimo a 8 punti, vorrà senz’altro riscattare la sconfitta patita domenica in trasferta sul campo della SMI Roma (3-1 il risultato finale).

Abbiamo fatto il punto della situazione prima della gara con il coach Andrea Radici, particolarmente sereno nonostante il tour de force al quale si sta sottoponendo la squadra ma comunque prudente: 《è stata un po’ tutta una fuga – scherza il tecnico umbro – per fortuna almeno abbiamo avuto la domenica di riposo, per poi passare a un lunedì di pieno lavoro con la doppia seduta; ieri, invece, abbiamo fatto un piccolo allenamento e stamattina ci tocca la solita rifinitura. Certamente, -ha aggiunto Radici in riferimento al match contro Marcianise – è una partita che per la nostra classifica, oltre che per il nostro momento, riveste un’importanza particolare contro un avversario che nelle ultime gare ha indubbiamente risvegliato le proprie motivazioni e la qualità del proprio gioco dunque non diamo per scontato niente; siamo consapevoli che le partite in trasferta, soprattutto in questi palazzetti, sono tutte da costruire e quindi mi auguro che i ragazzi abbiano piena coscienza dell’importanza dell’impegno》.

Pertanto, massimo rispetto nei confronti di un avversario che pur nelle difficoltà della classifica generale ha degli indiscussi valori: 《ha dei giocatori che ben si amalgamano, specie sul piano dell’attacco: c’è la grande qualità esplosività di Ruiz unita all’esperienza di un grande giocatore come Enrico Libraro. Inoltre, c’è Carlo Lucarelli, che è un giocatore che quando si trova nella giornata giusta, probabilmente è uno dei migliori opposti della categoria. Queste componenti qui, già da sole, -rimarca Radici – oltre al fatto che questa è un’ulteriore trasferta ravvicinata, fanno della sfida con Marcianise una partita senz’altro abbordabile ma difficile. Io – continua – punto molto sul fatto che i ragazzi, al di là del periodo di forma che non può essere quello di una squadra che ha grande smalto con tutti questi impegni ravvicinati, abbiano acquisito una mentalità di squadra e nei fondamentali la squadra può senz’altro competere cercando di portar via un risultato che per noi sarebbe estremamente importante. Quindi, ci facciamo da soli un grande in bocca al lupo perché sarà una partita tutta da vivere e da leggere, perché, al momento, siamo aperti un po’ a tutte le situazioni. Quando si gioca una volta ogni tre giorni – conclude – non ci si può assolutamente aspettare niente di scontato ma bisogna andare alla ricerca di una prestazione a prescindere da quelle che sono le tipologie di avversario e le componenti che si sviluppano soprattutto con l’effetto trasferta》.

Soltanto due i precedenti tra Palmi e Marcianise con altrettanti successi per l’OmiFer “Franco Tigano”. Nessun ex tra le formazioni in campo.