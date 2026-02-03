Grande vittoria per 3-2 sulla Reggina nella prima giornata di Eccellenza

R. & P.

LOCRI – La prima giornata di campionato di Eccellenza Femminile va in scena a Locri e nasce uno spettacolo degno del miglior scrittore. La Reggina si presenta a Locri sicura dei propri mezzi, ma viene sorpresa dell’organizzazione tattica del Locri che impone il proprio gioco e spinge maggiormente. Passa in vantaggio però la Reggina con una punizione dal limite dell’aerea, le locresi oggi in maglia nera però non si abbattano e con vivacità riprendono il gioco e dopo dieci minuti dallo svantaggio con una bella azione cucina tra Maria Capogreco e soprattutto Myriam Grilllo trovano il pareggio con Giulia Fazzalaro.

Le ragazze di mister Carlo Alia si prendono di convinzione e chiudono le ospiti nella metà campo, le quali reggono bene le assortite locali grazie ad una attenta e veloce difesa. Al 40’ del primo tempo un fallo in area subito da Grillo porta sul dischetto la numero 21 locrese che trafigge il portiere siglando la doppietta persona e manda in visibilio il pubblico locrese che ha spinto le ragazze in tutta la partita.

La ripresa inizia molto contratta, la Reggina prova ad attaccare per recuperare mentre il Locri cerca di non scomporsi; su un’azione rocambolesca in area locrese al ventesimo della ripresa un colpo di mano fortuito su rimpallo genera il rigore per le ospiti che il capitano reggino sigla dando cosi il pareggio al match.

La partita scivola via tra tante interruzioni e la stanchezza si inizia sentire, il Locri ha una grande occasione per ripassare in vantaggio ma spreca, la Reggina prova con la propria esperienza a portarsi dalle parti del portiere locrese ma viene ben gestita. A dieci minuti dalla fine una punizione laterale dal limite di Giada Ameduri regala la terza rete per il Locri in una euforia generica e dopo 7 minuti di recupero al triplice fischio scatta l’emozione e la gioia per la prima vittoria nel campionato da parte del Locri Next Gen Athena Nike.

Una vittoria importante per il morale e per il progetto che si sta sviluppando in maniera umile, costante e con chi ci crede, mettendo al centro la crescita del movimento femminile e delle ragazze che con attenzione vengono allenate e valorizzate.

Una bella giornata di sport per il Locri Next Gen che dopo la vittoria nel primo pomeriggio nel derby maschile di prima categoria sul Siderno1911 per 2-1 trova la vittoria anche con il reparto femminile della squadra.