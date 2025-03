R. & P.

LOCRI – È praticamente completo il programma della giornata di sabato 29 marzo, incentrata sulle iniziative di beneficenza promosse dalla Fondazione “Il Parco di Ercole” a sostegno della realizzazione di un laboratorio di medicina di precisione a supporto del reparto di Oncologia dell’ospedale di Locri e della ricerca su trapianto di midollo osseo e cellule staminali.

Sul proprio sito e sui canali social, la Fondazione il Parco di Ercole sta diffondendo, oltre ai reel che promuovono le ragioni della raccolta fondi a cura di sindaci, attori e figure di primo piano della società, è in diffusione il video “Cosa sognano gli eroi”: 22 minuti di emozione pura in cui, partendo dalla vicenda umana dell’imprenditore Antonio Biancospino, presidente della fondazione “Il Parco di Ercole” si ripercorre l’idea fondante della manifestazione, ovvero il massimo coinvolgimento della comunità nel sostenere la causa di una sanità in grado di curare tutti nel migliore dei modi, così come ribadito dal presidente dell’associazione “Angela Serra per la ricerca sul cancro” prof. Massimo Federico, anche lui protagonista del video.

Dunque, la macchina organizzativa è pronta e ha già predisposto tutto quanto necessita per la migliore gestione dell’affluenza del pubblico allo stadio “Macrì” di Locri in occasione del triangolare di beneficenza tra la Nazionale Italiana Attori, la Nazionale Medici Calcio e la selezione di vecchie glorie del calcio calabrese “Le colonne d’Ercole” che entreranno in campo sabato 29 dalle 10. I cancelli dello stadio apriranno alle ore 8.

Si prevede, infatti, un grande afflusso di spettatori. Non solo studenti, ma anche e soprattutto famiglie che vorranno godersi questa mattinata di sport e solidarietà nel migliore dei modi. Proprio per agevolare la massiccia presenza di famiglie, è stato scelto di fare entrare gratis i bambini sotto i dieci anni. Chi avrà acquistato il biglietto d’ingresso riceverà uno zainetto con un kit per una sana e gustosa merenda.

La mattinata inizierà con la premiazione dei vincitori del concorso letterario “Le Colonne d’Ercole” che saranno selezionati da una qualificata giuria che vede nell’ex governatore Nino Spirlì il presidente onorario. Quindi, si darà vita al festoso ingresso in campo delle squadre e di tutte quelle personalità in ambito scientifico che sostengono la raccolta fondi, oltre agli ospiti illustri come l’attrice Daniela Fazzolari, anche quest’anno madrina della manifestazione.

A presentare e coordinare i vari momenti della mattinata, sarà il trio di speaker composto dal giornalista Gianluca Albanese, dall’animatore Emiliano e dall’inviato di “Striscia la notizia” Michele Macrì.

Dopo il triangolare, i componenti delle squadre visiteranno la città di Gerace e, in serata, torneranno all’hotel President di Siderno per la cena di gala che sarà arricchita da momenti di spettacolo a cura della Nazionale Italiana Attori. Gli ospiti della cena contribuiranno con le loro quote alla raccolta fondi, chiudendo quella che si preannuncia una grande giornata di solidarietà in cui la Calabria offrirà il proprio volto migliore.