SIDERNO – Giornata di grande valore sportivo e formativo per l’Academy Siderno, che ha avuto l’onore di ospitare la prima visita tecnica ufficiale della SSC Bari. Presenti per l’occasione il Mister Nino Armenise, Responsabile della Metodologia di Allenamento del Settore Giovanile SSC Bari e Tecnico dell’U14 Nazionale, insieme a Marco Barci, Referente Organizzativo SSC Bari.

Un momento di confronto, crescita e condivisione di principi metodologici fondamentali per lo sviluppo del calcio giovanile, all’insegna della professionalità e della visione comune. Molto gradita anche la presenza di alcuni rappresentanti del Comune di Siderno, Davide Lurasco e Carlo Fuda, a testimonianza della vicinanza delle istituzioni allo sport e ai giovani del territorio.

Un passo importante che rafforza il legame con una realtà prestigiosa come la SSC Bari e che guarda con entusiasmo al futuro del nostro percorso sportivo. Un grazie particolare a tutti i nostri sponsor, cuore pulsante della Nostra scuola calcio, senza il loro sostegno sarebbe veramente difficile andare Avanti. Un grazie particolare al Presidente Luigi De Laurentiis. per il gradito omaggio.