La squadra di coach Gallo domina e mette in cassaforte altri due punti, nonostante una serata non proprio infallibile al tiro.

R. & P.

COSENZA – Ancora una vittoria per la Pirossigeno Cosenza Basket. In un Pala Gagliardi molto caldo, i ragazzi di coach Gallo la spuntano per 73-51. Nonostante la vittoria larga, e mai davvero in discussione, i Lupi hanno mostrato di avere tante difficoltà al tiro. Specie rispetto alla mole di gioco che sono riusciti a produrre. Ma ci sarà tempo di migliorare.

Ottima prova della Basketball Lamezia, un manipolo di ragazzini “terribili” che hanno dato filo da torcere ai rossoblù. Altri due punti in cascina che fanno morale e classifica. Ma andiamo alla cronaca…Inizio veemente della Pirossigeno, nonostante molti errori al tiro, Cosenza è avanti 16-9 a 3.54 dal termine del primo quarto. Ginefra e Madrigrano spingono forte sull’acceleratore e coach Piccione chiama il primo timeout per rompere il ritmo degli avversari. Problemi al canestro, il break si allunga. Massimo vantaggio Cosenza, a 1.37 si va a più 13 grazie a due liberi di Montemurro.

Si chiude la prima frazione con la Pirossigeno avanti per 25-11, non si può non considerare che il vantaggio poteva essere più sostanzioso, troppi errori al tiro, sia da sotto sia dalla lunetta. Primo break rossoblù del secondo quarto (8-4). Fase di stallo, con le due squadre che non riescono a finalizzare. Improvviso lampo del Basketball Lamezia che si fa sotto e arriva fino al meno 4, a 2.18 dalla pausa lunga.

Cosenza si risveglia dal torpore e riporta il vantaggio alla doppia cifra più 13 a 21 secondi dalla sirena. Si va alla pausa lunga sul 43-30 per i Lupi che devono recriminare su percentuali di tiro davvero basse, in primis quell’8/19 sui liberi. Inizio in sostanziale parità botta e risposta con distanze invariate. Blocco della Pirossigeno, continuano gli errori, Lamezia non fa meglio. A 4.38, coach Gallo spende un altro timeout per dare la sveglia i suoi, ma al rientro Augello la mette da due e riduce il gap a meno 9. Una tripla di Niccolò Guzzo chiude sul 52-42 la terza frazione di gioco. Minibreak dei Lupi che si portano sul 59-44. Ancora tanti tiri sbagliati per i cosentini. A 2.30 ci pensa ancora Guzzo con una tripla, poi il contropiede di Montemurro e i rossoblù vanno a più 20. Si chiude sul 73-51.

E adesso, testa alla prossima sfida, sabato 8 novembre contro la Scuola Basket Viola al PalaPirossigeno.

Tabellini

Pirossigeno Cosenza Basket: Ginefra 5, Guzzo 16, Madrigrano 13, Montemurro 12, Giampà 16, Lonetti , Russo 6, Miscimarra , Lappano , Diatta 1, Carofiglio 2, Appeso. Coach: Manu Gallo

Basketball Lamezia: Cerra 5, Fazzari, Lazzarotti A. 3, Antonicelli 5, Mammoliti 2, Bova 2, Lazzarotti R. 4, Vescio 3, Augello 8, Verso, Mazzei 11, Molinaro 8.All. Piccione

Arbitri: Andrea Staropoli di Sellia Marina e Gioacchino Orlando di Rende.

Note: uscito per cinque falli Augello (L). Tiri liberi 13/26 (C), 8/16 (L)