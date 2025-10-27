I locresi escono però dal campo con l’acquolina per i 3 punti mancati

R. & P.

LOCRI – La squadra amaranto (in questa giornata in uniforme nera) di mister Iervasi continua a crescere ed oggi sfodera una grande prestazione contro la corazzata Guardavalle, squadra organizzata e molto matura che è stata però sorpresa più volte dalla coriaceità dei giovani locresi.

Infatti, nel secondo tempo, la squadra amaranto, dopo una mossa tattica del mister Iervasi, crea almeno quattro palle gol importanti che però purtroppo non riescono a concretizzare lasciando cosi i tifosi amaranto con l’urlo in gola.

Pubblico locale che spinge gli amaranto come un’onda che pian piano sta entrando in simbiosi col progetto e con la squadra.

Il primo tempo il Guardavalle lo chiude il vantaggio sullo 0-1 con una rete di Marino con un tiro da fuori area al 44’ del primo tempo, dimostrando una maggiore esperienza e quadratura, nel secondo tempo però i ragazzi locresi mettono tanto cuore e con decisione lottano su ogni palla creandosi il rigore siglato da Ventimiglia al 34’ del secondo tempo ed almeno altre quattro occasioni rete. Una vittoria sarebbe stata l’apoteosi in un mix di entusiasmo.

La classifica si continua a muovere ed è importante, adesso testa alla prossima gara, infatti giorno 1 novembre si andrà in trasferta per il match col Sant’Onofrio.