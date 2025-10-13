Locresi sottotono, c’è tanta strada da fare

R. & P.

Una battuta d’arresto nella terza giornata di campionato di prima categoria del girone C da parte del Locri Next Gen che è arrivata per mano del Roccella con un risultato forte ma non vero nel suo complesso. Infatti la partita è stata in equilibrio per oltre un’ora di gara, con gli amaranto che sono andati più volte vicino al pareggio, come rimarca il palo di Mansila e le occasioni di Figliomeni e Curulli con tiri ribattuti.

Il Roccella è stato coriaceo e cinico, mettendo al sicuro i tre punti al G.R. Macrì; lo 0-4 è solo figlio di un crollo sul finale da parte dei locali.

Un risultato che non mette in discussione la bontà del progetto, ma che invita sicuramente a riflettere per individuare le soluzioni migliori al fine di proseguire il percorso di crescita di un gruppo che, è bene ricordarlo, fino ai primi di settembre ancora non esisteva.

Questo è un aspetto importante, anche se non decisivo: occorre sempre tenere a mente da dove si è partiti. Locri è una piazza di grande tradizione e tutti vogliamo vincere, ma è necessario confrontarsi anche con la realtà e con il tempo necessario per costruire basi solide.

«Siamo in una fase di start-up – afferma la società – e stiamo lavorando per dare vita a un progetto nuovo. I nostri ragazzi danno sempre il massimo per la maglia e per i tifosi, che ringraziamo per la partecipazione e a cui chiediamo di continuare a sostenerci con entusiasmo e vicinanza, perché questo gruppo si sta mettendo in gioco con grande passione».

Lo staff e la società hanno chiaro il percorso di sviluppo da seguire, un percorso che deve essere sostenibile e fondato su tempo, impegno e passione, per evitare gli errori che la fretta può generare.

L’obiettivo per questa stagione – oltre alla soddisfazione di aver creato una squadra praticamente da zero – è quello di valorizzare i giovani in ottica futura e di conquistare la salvezza sul campo, così da poter programmare al meglio le prossime stagioni.

Prossima gara sarà in trasferta col Caraffa a Catanzaro.