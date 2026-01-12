Tre punti d’oro per la classifica per la squadra del presidente Carlo Alia

R. & P.

LOCRI – Gli amaranto partono subito forte e creano tantissime palle gol, che però tra la bravura del portiere ospite e purtroppo la poca precisione sotto porta fa terminare il primo tempo sullo 0-0. Mister Iervasi schiera una squadra con ben 8/11 a tinta locrese, marchio importante che risalta il progetto di valorizzazione dei giovani locali, diretti in campo da capitan Siciliano.

Nel secondo tempo il Locri parte subito deciso a conquistare la posta in palio, ha maggiore qualità e spinge maggiormente, trova la prima rete grazie ad un pressing alto con Marco Ventimiglia all’8° minuto della ripresa. Gol che ha rilassato maggiormente i ragazzi in campo facendoli giocare più sciolti. Al 23esimo arriva il gol del baby amaranto Rocco Barbuto classe 2006 che sigla il 2-0 per il Locri tra gli applausi del pubblico. Dopo il raddoppio la buona organizzazione della Seles si sgretola e Ventimiglia segna dopo 2 minuti il 3-0 con un bel tiro a giro che chiude il match nel risultato.

Risultato che sarebbe stato anche molto più ampio se non fosse per le varie occasioni non concretizzate da parte degli amaranto. Oggi però l’importante era vincere per fare un bel salto in classifica per uscire dalla zona playout. Nel finale altri giovani locresi fanno l’esordio in prima squadra, infatti anche il neo arrivato Alessandro Modafferi classe 2008 ed il veterano Filippo Martelli fanno il loro ingresso in campo e che si associano ai vari Antonio Curulli 2007, Rocco Barbuto 2006, Salvatore Puro 2006, Michelangelo Romeo 2007, Rocco Di Venosa 2007 tutti ormai in pianta stabile nello scacchiere di mister Iervasi il quale sta svolgendo un ottimo lavoro per la valorizzazione del roster locrese.

Tutta la squadra è orientata e sta cercando in tutti i modi di portare a termine la missione prefissata in questa stagione nuova e complicata, si lavora tutti uniti ed orientati verso il risultato finale della salvezza con passione e dedizione e con chi ha davvero dedizione per la maglia amaranto.