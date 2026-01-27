Allenamento allo Stadio di Locri con la AS Roma femminile grazie alla partnership con i giallorossi

R. & P.

LOCRI – Dopo l’invito a Trigoria, quartier generale dell’AS Roma, dove hanno presenziato il presidente Carlo Alia e il dg Ferdinando Armeni, grazie alla partnership tra l’AS Roma e l’Athena Nike Locri Next Gen, continua la collaborazione tecnica tra i due club.

Nella giornata del 23 gennaio, due responsabili del settore femminile dell’AS Roma, Maria Iole Volpi e Giulia D’Elia, hanno fatto visita a Locri, affiancando lo staff tecnico locale durante una significativa sessione di allenamento formativo che ha visto le ragazze protagoniste in campo.

Un momento di grande valore che rappresenta un passo importante per il presente e il futuro della collaborazione con l’AS Roma, società che costituisce un vero e proprio emblema nel panorama nazionale del calcio femminile.

La giornata ha contribuito ad arricchire il bagaglio tecnico dei tecnici locresi e di tutto l’ambiente femminile, in una realtà che è solo al suo secondo anno di attività, ma che viene portata avanti con passione, visione e grande impegno.

Nel corso della visita, lo staff romanista ha avuto modo di osservare da vicino la struttura societaria, il lavoro svolto e il valore tecnico delle atlete, individuando con particolare interesse alcune giocatrici che avranno l’opportunità di recarsi a Roma per uno stage formativo di alto livello.

La società locrese desidera ringraziare sentitamente i tecnici dell’AS Roma e l’intera società giallorossa per la fiducia dimostrata e per la vicinanza al progetto, che segna l’inizio di un percorso di collaborazione concreto e ambizioso tra le due realtà.