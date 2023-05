In tre veloci set, la Reghion si sbarazza della pratica Stefanese e continua la sua corsa verso il settimo posto.

La salvezza è in cassaforte già da due settimane, adesso la formazione di coach Pellegrino vuole chiudere il campionato regalandosi la “parte sinistra della classifica”.

Il primo passo era dunque vincere la resistenza della formazione siciliana: la partita, visto il divario in graduatoria e la vittoria nel girone d’andata, si dimostrava già alla portata di Surace e compagne.

Il sestetto reggino, unica compagine calabrese militante nei campionati nazionali composta da soli calabresi, riesce a vincere senza grossi affanni (25-16, 25-12, 25-12) e conquista l’intera posta in palio, confermandosi quinta forza del torneo nel girone di ritorno.

Sabato si tornerà in Sicilia, direzione Catania, dove l’ultima partita della stagione, contro il CUS, metterà in palio la settima posizione: il divario in classifica sorride alle padrone di casa, che possono permettersi anche di perdere al tie-break senza cedere la posizione, mentre per la Reghion servirà vincere senza passare dal gioco finale.

