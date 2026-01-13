Il 19 gennaio un convegno promosso da CISP e Gal Terre Locridee

R. & P.

LOCRI – Nell’ambito del progetto “GET-È Tempo di Educazione Globale”, promosso dal CISP con il GAL Terre Locridee, supportato dall’Unione Europea e dalla strategia Olympism365 del Comitato Olimpico Internazionale, con il sostegno della Fundación SES, lunedì 19 gennaio 2026, a partire dalle ore 16.30, nella sala al secondo piano del Palazzo della Cultura, a Locri, si terrà il convegno sul tema “Educare allo sport per lo sviluppo sostenibile”, un’opportunità per discutere di come lo sport possa migliorare le competenze sportive insieme a quelle socio-emotive e di cittadinanza delle e degli adolescenti.

Il rafforzamento delle competenze trasversali dei giovani favorisce la cittadinanza attiva e la partecipazione allo sviluppo locale: attenzione all’inclusione e all’ambiente, consapevolezza del proprio potenziale individuale e collettivo, attivismo e allenamento alla cooperazione. Lo sport è veicolo di promozione della salute e dell’educazione di qualità, per l’uguaglianza di genere e le pari opportunità, nel solco dell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite per gli obiettivi di sviluppo sostenibile.

Dobbiamo, però, tenere presente che non sempre lo sport riesce a svolgere tutto il suo potenziale educativo e di inclusione. La valenza educativa dello sport è spesso sottaciuta o ritenuta implicita accanto alla più esplicita preparazione tecnica. Ma quanto gli adolescenti sono sollecitati a riflettere su quanto apprendono in campo, al di là della pratica sportiva? Con quale stile/approccio educativo? Come i valori olimpici sono applicati nella vita di tutti i giorni? Di quali competenze hanno bisogno i giovani cittadini per contribuire allo sviluppo sostenibile del proprio territorio? Accanto e in collaborazione con esperienze da tempo attive, diversi istruttori sportivi e docenti calabresi stanno sperimentando l’approccio e le risorse educative di sport per lo sviluppo sostenibile nell’ambito dell’iniziativa Olympism365 da circa un anno, in scuole e associazioni sportive del territorio: quali sono le lezioni apprese? Quali sono le possibili prospettive? Quali maggiori opportunità e sfide incontrate?

L’obiettivo èdunque valorizzare il contesto favorevole all’educazione allo sport per lo sviluppo nella Locride, per accompagnare la crescita di una generazione che abbia a cuore il contesto in cui vive e se ne prenda cura. In particolare:conoscere e condividere le diverse esperienze in atto nella Locride,riflettere sulle pratiche educative nello sport, far conoscere e dialogare esperienze di contesti diversi (Locride, Roma, Venezuela),identificare sfide e opportunità per consolidare e migliorare l’esperienza in corso.

Interverranno sindaci, assessori competenti, insegnanti, dirigenti scolastici, istruttori e tecnici sportivi, dirigenti di enti sportivi e associazioni sportive dilettantistiche; rappresentanti di enti e federazioni sportive.