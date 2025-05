R. & P.

REGGIO CALABRIA – Ha avuto luogo, lunedì, a Reggio Calabria, nella palestra del Gruppo Sportivo “Vigili del Fuoco” un allenamento intensivo e di elevato livello tecnico di lotta olimpica. La sessione è stata diretta dal pluricampione nazionale ed internazionale, attuale esponente dell’ Arma dei Carabinieri e allenatore della nazionale italiana giovanile di lotta, il Maestro reggino Fabio Rocco Spanò.

All’evento, al quale hanno preso parte atlete ed atleti dell’ Accademia Arti Marziali, fondata e diretta dal Maestro Giuseppe Cavallo (attuale fiduciario regionale del settore Jujitsu Fijlkam – l’unica federazione ufficiale del Coni di judo, lotta, karate e arti marziali), ha presenziato il presidente del settore regionale calabrese lotta, Maestro Domenico Spanò. Fra i maestri migliori al mondo nel settore lotta, il Maestro Spanò ha accolto con grande gentilezza il Maestro Cavallo e il suo team, evidenziando, assieme al figlio allenatore della nazionale, un eccellenza tecnica che ha pochi eguali in Italia.

L’iniziativa è stata effettuata grazie alla disponibilità del presidente del Gruppo Sportivo reggino dei Vigili del Fuoco, nonché comandante provinciale delle Fiamme Rosse, ingegnere Antonino Casella. All’ allenamento hanno preso parte molti atleti della palestra GS Vigili del Fuoco, formati dal Maestro Spanò e dal proprio staff, che sono fra i massimi campioni della disciplina, in varie categorie e alcuni dei quali faranno parte della rappresentativa nazionale italiana ai prossimi campionati europei. Infatti, grazie ai Maestri Spanò, il GS Vigili del Fuoco è una fucina di campioni, così come l’Accademia del Maestro Cavallo, per altre discipline. Di quest’ultima società sportiva, hanno preso parte allo storico e bellissimo allenamento, gli atleti: Cavallo Alfredo, Cavallo Francesco, Cavallo Nicola, Cotrona Matteo, Tassone Mario, Care’ Nicola, Demasi Bruno, Demasi Damiano, Demasi Giovanni, Cricelli Maria Valeria, Musuruca Nicola, Tassone Bernadette, Tavarnesi Paolo, Luca Ketrin, Ierace Alessia, Iodice Niccolò.

Al termine dell’ allenamento, con affabile gentilezza il Maestro Spanò ha fatto dono del gagliardetto del Gruppo Sportivo Vigili del Fuoco al Maestro Cavallo. Scroscianti applausi di tutti gli atleti presenti alla sessione tecnica, sono andati all’ indirizzo dei Maestri Spanò e del loro staff, per la bravura dimostrata nell’ insegnamento.