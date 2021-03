SPORT E SPERANZA Le PGS Reggio Calabria scendono in campo con un...

“Non è vero che finché c’è vita c’è speranza, come si usa dire. Semmai è il contrario: è la speranza che tiene in piedi la vita, che la protegge, la custodisce e la fa crescere”. Sulla scia di queste parole pronunciate da Papa Francesco, le PGS Reggio Calabria, in collaborazione con il “Fondo di Solidarietà Luigi Corio”, hanno indetto la prima edizione del Concorso di Idee “Speranza: porta che apre alla vita”.

L’iniziativa è rivolta a tutti gli istituti scolastici e alle associazioni sportive della città di Reggio Calabria e dell’intera Provincia. Possono partecipare bambini e ragazzi di età compresa tra i 6 ed i 15 anni con un elaborato inedito consistente in un disegno, una poesia o una canzone.

«L’idea di questo concorso – spiega il presidente del Comitato Provinciale PGS di Reggio Calabria, Filomena Iatì – nasce in un periodo molto complicato, quale quello che da più di anno stiamo attraversando a causa dell’emergenza sanitaria. Lo sport è, a nostro avviso, uno dei settori maggiormente colpiti e, di conseguenza, i ragazzi rappresentano, certamente, la categoria più fragile e più penalizzata di tutte. L’obiettivo, quindi, è di stimolare la loro creatività e premiare la loro capacità di sviluppare, attraverso degli elaborati, il tema della speranza, oggi più che mai attuale e filo conduttore dell’anno 2021 per la Famiglia Salesiana».

L’iscrizione al concorso è gratuita e potrà essere effettuata entro e non oltre il prossimo 24 maggio alle ore 12.00, inviando gli elaborati e la documentazione richiesti dal bando attraverso l’indirizzo di posta elettronica cp.reggiocalabria@pgscalabria.it.

Una apposita giuria valuterà le opere in gara e stilerà una graduatoria che vedrà premiati i primi tre classificati. Il vincitore assoluto si aggiudicherà un weekend gratuito alle “Pigiessiadi Calabria 2021”, evento promosso dal Comitato Regionale delle Polisportive Giovanili Salesiane.

Per ulteriori informazioni sull’iniziativa e per prendere visione del bando completo è possibile visitare il sito www.pgscalabria.it e consultare la pagina facebook “PGS Reggio Calabria”.