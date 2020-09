SPORT E GIORNALISMO IN LUTTO E’ morto Gigi Baldari

di Redazione

MONASTERACE – Proprio come il quasi compaesano Gigi Marulla. Loro, abituati in campo a dribblare gli avversari come birilli, sorpresi tutt’ad un tratto da una morte improvvisa e senza un perché.

Il mondo del calcio e quello dell’informazione piangono la prematura scomparsa di Gigi Baldari, 63 anni. Calciatore, allenatore e giornalista sportivo, conosciutissimo in tutta la regione, e non solo, per l’instancabile attivismo da sempre manifestato e per la passione con la quale ha prima praticato e poi raccontato il calcio.

Era ovunque, Gigi. Laddove c’era un pallone che rotolava e ventidue ragazzi in pantaloncini a rincorrerlo; meglio se giovanissimi. Lo ricordiamo la mattina presto, già in piedi a sorridere alla vita e ad aspettare il giornale fresco di stampa fuori dall’edicola sulla statale. Sembra impossibile saperlo non più tra di noi, per colpa di un malore che lo ha stroncato appena uscito di casa.

I funerali avranno luogo domani, domenica 6 settembre, alle 15,30 nella chiesa di San Giuseppe Lavoratore a Monasterace Marina.

A Gigi, col quale tutti i componenti di questa redazione hanno condiviso almeno un pezzo della propria vita professionale, va il più affettuoso pensiero di tutti, e le più sentite condoglianze ai suoi familiari.

La terra gli sia lieve.