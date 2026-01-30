Domenica amaranto: alle 15:00 ci sarà Locri-Siderno maschile mentre alle 18:00 Locri-Reggina femminile

LOCRI – Domenica 1 febbraio sarà un pomeriggio intenso per gli amanti di calcio locrideo, infatti inizia il campionato di Eccellenza femminile e la prima giornata vedrà subito il Locri Athena Nike affrontare la finalista di coppa Italia Calabrese della Reggina alle ore 18:00, match che arriva dopo che la squadra maschile della società locrese avrà affrontato il Siderno 1911 in un derby importante per la classifica nel campionato di prima categoria.

Entrambe le sfide saranno disputate presso lo stadio comunale G.R. Macrì di Locri e darà la possibilità a tutti gli appassionati e sostenitori di supportare il Locri Next Gen in questa giornata piena ed importante.

Alle 15:00 andrà in scena la seconda giornata di ritorno del campionato di Prima Categoria, match molto importante per i ragazzi di mister Iervasi, sia per le emozioni di un derby ma soprattutto per i 3 punti in palio i quali fanno gola ad entrambe le compagini. Nonostante gli azzurri siano ultimi in classifica, verranno a Locri per vendere cara la pelle e provare a rimanere agganciati alla categoria; gli amaranto, dal canto loro, vogliono i tre punti per continuare la risalita in classifica e uscire dalle sabbie mobili dei playout.

Nella serata poi la baby squadra guidata in panchina da mister Carlo Alia esordirà nel campionato di Eccellenza, il massimo campionato regionale e lo farà con una delle squadre pretendenti al titolo finale, infatti la Reggina ha messo su un roster di rispetto da veterane e giovani promesse e qualche ex conoscenza locrese.